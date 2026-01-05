Jogadores emprestados retornam ao Vasco, são regularizados no BID e ficam à disposição

O Vasco da Gama deu início oficialmente à temporada e começou a reorganizar seu elenco para os primeiros compromissos do ano. Com o reinício das atividades, os jogadores que estavam emprestados a outros clubes retornaram a São Januário e tiveram seus contratos regularizados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, ficando aptos a atuar novamente pelo Gigante da Colina.

Entre os atletas que já se apresentaram e passaram a integrar o elenco alternativo que disputará o início do Campeonato Carioca estão JP, Máxime Domínguez, Lucas Eduardo, Juan Sforza e Lyncon. O grupo vem sendo utilizado nos primeiros trabalhos da temporada, enquanto o restante do plantel principal ainda completa o período de reapresentação.

Juan Sforza em treino do Vasco (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

Atualmente, o elenco disponível para a estreia do Carioca conta com os seguintes jogadores:

Goleiros: Fuzato, Pablo, Allan Vitor, Victor Alemão, Lucas Serra e Cadu Laterais: Paulinho, Léo, Leandrinho e João Vitor (2005) Zagueiros: Lyncon, Lucas Freitas, Renan e Wallace Falcão Meias: JP, Sforza, Máxime Domínguez, Estrella e Medina Atacantes: Garré, GB, Alex Bruno, Adson e João Vitor (2008)

O restante do elenco se reapresenta neste segunda-feira (5), no CT Moacyr Barbosa, junto com o treinador Fernando Diniz.

O Vasco já tem data marcada para sua estreia no Campeonato Brasileiro: o primeiro desafio será no dia 28 de janeiro, contra o Mirassol, fora de casa. Até lá, a comissão técnica pretende observar os atletas que retornaram de empréstimo e avaliar possíveis integrações ao elenco principal ao longo da temporada.

