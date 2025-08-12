menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVasco

Sorteio define possíveis adversários do Vasco até a final da Copa do Brasil

Sorteio na CBF aponta os próximos desafios do clube carioca na competição

Vasco CSA Copa do Brasil
imagem cameraVasco encara o Botafogo pela Copa do Brasil (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
Pedro-Cobalea-Neves-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Cobalea Neves
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/08/2025
10:58
  • Matéria
  • Mais Notícias

O caminho do Vasco na Copa do Brasil 2025 foi traçado na manhã desta terça-feira (12), após sorteio realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O Gigante da Colina enfrentará o Botafogo nas quartas de final. Caso avance, terá pela frente Fluminense ou Bahia na semifinal. Em uma eventual decisão, o adversário poderá ser Corinthians, Atheltico-PR, Atlético-MG ou Cruzeiro.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

O Vasco foi representado no sorteio pelo CEO, Carlos Amodeo, e pelo diretor de futebol, Admar Lopes.

Pela primeira vez nesta edição, não houve divisão de clubes em potes, permitindo qualquer combinação de confrontos já nesta fase. O formato aumentou a expectativa e o peso do sorteio, que definiu todo o chaveamento até a grande final.

O Gigante da Colina faz o primeiro jogo em casa e decide a classificação no mando do Botafogo.

Veja todos os confrontos e chaveamento da Copa do Brasil

Chave 1

Cruzeiro x Atlético-MG
Corinthians x Athletico-PR

Chave 2

Vasco x Botafogo
Fluminense x Bahia

Veja como ficou o chaveamento da Copa do Brasil nas quartas de final
Veja como ficou o chaveamento da Copa do Brasil nas quartas de final. (Foto: Reprodução/CBF TV)

Calendário-base da Copa do Brasil 2025

  • Quartas de final: 27 de agosto e 11 de setembro
  • Semifinais: 5 e 19 de outubro
  • Finais: 2 e 9 de novembro

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias