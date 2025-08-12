O caminho do Vasco na Copa do Brasil 2025 foi traçado na manhã desta terça-feira (12), após sorteio realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O Gigante da Colina enfrentará o Botafogo nas quartas de final. Caso avance, terá pela frente Fluminense ou Bahia na semifinal. Em uma eventual decisão, o adversário poderá ser Corinthians, Atheltico-PR, Atlético-MG ou Cruzeiro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

O Vasco foi representado no sorteio pelo CEO, Carlos Amodeo, e pelo diretor de futebol, Admar Lopes.

Pela primeira vez nesta edição, não houve divisão de clubes em potes, permitindo qualquer combinação de confrontos já nesta fase. O formato aumentou a expectativa e o peso do sorteio, que definiu todo o chaveamento até a grande final.

O Gigante da Colina faz o primeiro jogo em casa e decide a classificação no mando do Botafogo.

Veja todos os confrontos e chaveamento da Copa do Brasil

Chave 1

Cruzeiro x Atlético-MG

Corinthians x Athletico-PR

Chave 2

Vasco x Botafogo

Fluminense x Bahia

Veja como ficou o chaveamento da Copa do Brasil nas quartas de final. (Foto: Reprodução/CBF TV)

Calendário-base da Copa do Brasil 2025

Quartas de final: 27 de agosto e 11 de setembro

Semifinais: 5 e 19 de outubro