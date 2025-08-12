Sorteio define possíveis adversários do Vasco até a final da Copa do Brasil
Sorteio na CBF aponta os próximos desafios do clube carioca na competição
O caminho do Vasco na Copa do Brasil 2025 foi traçado na manhã desta terça-feira (12), após sorteio realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O Gigante da Colina enfrentará o Botafogo nas quartas de final. Caso avance, terá pela frente Fluminense ou Bahia na semifinal. Em uma eventual decisão, o adversário poderá ser Corinthians, Atheltico-PR, Atlético-MG ou Cruzeiro.
O Vasco foi representado no sorteio pelo CEO, Carlos Amodeo, e pelo diretor de futebol, Admar Lopes.
Pela primeira vez nesta edição, não houve divisão de clubes em potes, permitindo qualquer combinação de confrontos já nesta fase. O formato aumentou a expectativa e o peso do sorteio, que definiu todo o chaveamento até a grande final.
O Gigante da Colina faz o primeiro jogo em casa e decide a classificação no mando do Botafogo.
Veja todos os confrontos e chaveamento da Copa do Brasil
Chave 1
Cruzeiro x Atlético-MG
Corinthians x Athletico-PR
Chave 2
Vasco x Botafogo
Fluminense x Bahia
Calendário-base da Copa do Brasil 2025
- Quartas de final: 27 de agosto e 11 de setembro
- Semifinais: 5 e 19 de outubro
- Finais: 2 e 9 de novembro
