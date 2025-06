Fim de férias e o Vasco retoma as atividades nesta segunda-feira (23). O calendário do futebol brasileiro foi paralisado em razão da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos, nos meses de junho e julho.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Agenda

Após os 10 dias de férias, os jogadores voltam a trabalhar com o técnico Fernando Diniz, no CT Moacyr Barbosa. O Cruz-Maltino se reapresenta ainda sem reforços.

Departamento Médico

O Cruz-Maltino conta com dois jogadores no Departamento Médico. São eles: David e Estrella. Ambos estão seguindo uma agenda diferente em relação ao restante do elenco. A expectativa é de que a dupla esteja à disposição de Diniz nesta segunda-feira (23).

continua após a publicidade

Próximos jogos do profissional masculino

Vasco x Botafogo - a definir data, horário e local - Brasileirão;

Vasco x Montevideo Wanderes - dia 5 de julho, às 17h (de Brasília), na Arena das Dunas - Amistoso;

Independiente del Valle x Vasco - dia 15 de julho, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Banco Guayaquil - Sul-Americana;

Juventude x Vasco - a definir data, horário e local - Brasileirão.

➡️ Cruz-Maltino fará maratona de sete jogos em 22 dias após Copa do Mundo de Clubes