Contra o Vasco, Paulinho não tem histórico positivo em atuações

02/10/2024

Embora seja um dos grandes destaques do Atlético-MG, Paulinho não costuma ter muito sucesso contra o Vasco. Nesta quarta (2), as equipes se enfrentam na Arena MRV, às 19h15 (de Brasília), pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil.

➡️Revelado pelo Vasco, Paulinho já foi algoz do Atlético-MG em Belo Horizonte

Formado pelas categorias de base do Vasco, o atacante foi vendido em 2018 ao Bayern Leverkusen, onde ficou por cinco anos. Paulinho retornou ao futebol brasileiro no ano passado, para defender o Atlético-MG, mesmo após rumores de possível volta ao seu clube de infância. Desde então, o craque vem brilhando com uma artilharia afiada, sendo o jogador com mais gols do Brasileirão, em 2023.

Apesar dos números excelentes do camisa 10 no Galo, nas vezes em que enfrentou o Cruz-Maltino a história foi diferente. Ao todo, Paulinho entrou em campo contra o Vasco em três partidas, com o clube carioca saindo vitorioso em duas oportunidades

As atuações do atacante são consideradas "apagadas" nos confrontos entre o Galo e o Cruz-Maltino, sem muitas criações e, principalmente, sem gols. Artilheiro disparado na temporada passada, com 20 gols, além de 6 em 2024, Paulinho só não balançou a rede de quatro clubes da Série A desde que assinou com o Atlético-MG: Vasco, Grêmio, Criciúma e Vitória.

O duelo desta quarta-feira (2) é apenas o primeiro jogo da decisão de uma vaga na final da Copa do Brasil de 2024. Agora, o atacante tem que vencer essas negativas para ajudar o Galo e garantir a classificação.

➡️Vasco rebate Flamengo sobre mudança das datas da Copa do Brasil

O primeiro confronto será na Arena MRV, às 19h15 (de Brasília). A partida da decisão, "a volta", acontecerá apenas depois da data Fifa. Assim, após adiamento, está agendada para o dia 19 de outubro, às 18h30, em São Januário, na capital carioca.