Revelado pelo Vasco, Paulinho já foi algoz do Atlético-MG em Belo Horizonte

Escrito por Lance! • Publicada em 01/10/2024 - 13:34 • Rio de Janeiro (RJ)

Destaque do Atlético-MG desde que chegou em Belo Horizonte, Paulinho já foi algoz de sua atual equipe enquanto jogava pelo Vasco. Cria da Colina, o camisa 10 marcou seus primeiros gols no profissional contra o Galo, no dia 23 de julho de 2017, quando o Cruz-maltino venceu a equipe mineira por 2 a 1, no Independência, no bairro do Horto.

Naquela ocasião, Paulinho foi eleito o melhor em campo na partida, deixou sua marca aos 13 minutos do primeiro tempo e aos 22 minutos da etapa final, sendo o segundo gol um chute muito bem colocado, sem chances para o goleiro do Atlético-MG. À época, o Galo havia sofrido sua quinta derrota jogando em casa na competição.

Sua estreia não foi especial apenas pelos gols e garantir a vitória vascaína. Aos 17 anos, ele ainda marcou seu lugar na história do futebol ao se tornar o primeiro atleta nascido nos anos 2000 a fazer um gol no Brasileirão.

Paulinho também foi o atleta mais jovem a atuar pelo Vasco no século 21, com 16 anos, e quebrou mais recordes com a camisa do Gigante da Colina. Com ótimas atuações nas seleções de base, o atacante se destacava por sua força física, velocidade e finalização.

Paulinho foi a maior venda da história do Vasco da Gama (Foto: Paulo Fernandes/Vasco.com.br)

Sem acerto com o Vasco depois de sua passagem na Europa, Paulinho foi contratado pelo Atlético-MG, em janeiro de 2023, brilhou na edição passada do Brasileirão sendo o artilheiro, com 20 gols e chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira.

Atualmente, o atacante é sinônimo de gol na equipe mineira. Além de ter sido o artilheiro do Campeonato Brasileiro anteriormente, ele se tornou o sexto maior artilheiro do século, com 46 gols em 108 jogos (média de 0,43) e se isolou como o segundo maior goleador do Galo na história da Libertadores, com 13, sendo seis na atual edição.

Agora, Paulinho reencontrará sua ex-equipe na quarta-feira (2), pelo primeiro duelo das semifinais da Copa do Brasil. A bola rola às 19h15 (de Brasília), na partida entre Atlético-MG e Vasco, na Arena MRV, e vale vaga na decisão do torneio mata-mata.