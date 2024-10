Fellipe Bastos crava vencedor de Vasco x Atlético-MG pela semifinal da Copa do Brasil

Fellipe Bastos com a camisa do Vasco (Foto: Divulgação)







Escrito por Pedro Brandão , supervisionado por Isabelle Favieri • Publicada em 02/10/2024 - 06:15 • Rio de Janeiro (RJ)

Nesta quarta-feira (2), o Vasco enfrenta o Atlético-MG, na Arena MRV, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. O Cruz-Maltino não chegava nesta fase da competição há 13 anos, quando conquistou o título nacional. Em exclusiva ao Lance!, o ex-volante Fellipe Bastos, campeão em 2011, revelou seu palpite para a decisão.

▶️Fellipe Bastos revela bastidores da Copa do Brasil e se declara: 'Devo tudo ao Vasco'

Durante a entrevista, o ex-jogador contou bastidores da campanha vencedora em 2011 e contou que aquele título foi importante para coroar como "um dos melhores do século do Vasco". Fellipe comentou também que a conquista da Copa do Brasil para o time atual também seria signficativa por conta do processo de reestruturação com o trabalho de ídolos como Pedrinho e Felipe.

O vascaíno não deixou seu lado torcedor de lado e antes de declarar seu amor ao Vasco, deixou o palpite sobre os resultados da semifinal contra o Galo.

- Vai ser empate os dois jogos e vai dar pênalti. Vasco avança nos pênaltis.

- Eu devo tudo o que fui na minha carreira ao Vasco da Gama e a tudo o que representa o clube no cenário mundial. Tudo o que eu fiz na minha carreira o Vasco tem muita importância - sobre sua relação com o Cruz-Maltino.