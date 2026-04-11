Conmebol investiga Renato Gaúcho por ausência em jogo do Vasco na Sul-Americana
Código de Conduta da entidade aponta possíveis sansões e multas diante da atitude do treinador
A Conmebol abriu uma investigação para apurar um possível ato de indisciplina cometido pelo técnico Renato Gaúcho, do Vasco, durante jogo da equipe na Sul-Americana. A ausência do treinador da partida, jogada contra o Barracas Central, na Argentina, pode render multas ou advertências ao clube e ao comandante vascaíno.
A entidade máxima do futebol sul-americano se baseia no Código Disciplinar da Conmebol, que rege os princípios de conduta ao longos dos torneios. Há um trecho no item "c" do segundo parágrafo do artigo 11 que destaca a possibilidade de sanções ou infrações a quem "infringir os "comportamento aceitável no domínio do desporto e do futebol", diz o texto. "violar as pautas mínimas do que deve ser considerado como comportamento aceitável no domínio do desporto e do futebol organizado", diz o documento oficial da confederação.
Ainda existem outros dois itens do Código Disciplinar que foram usados como base para a abertura das investigações da Conmebol. O item "d" fala sobre "insultar, de qualquer forma e por qualquer meio, a Conmebol, suas autoridades, funcionários etc", enquanto o item "f" destaca "comportar-se de forma que o futebol, como esporte em geral, e a Conmebol em particular, possam ser desacreditados em decorrência de tal comportamento". As informações são do portal "ge".
Há uma crença por parte da Conmebol que não há justificativa para a ausência de Renato Gaúcho da partida na Argentina. Dias antes do jogo, o Vasco solicitou que a entidade fizesse uma troca no técnico inscrito na partida contra o Barracas Central. O pedido retirava o nome de Renato e incluía Bruno Lazaroni, que assinou a súmula do duelo, enquanto o auxiliar Marcelo Salles comandou o time do banco de reservas.
Em casa, Renato foi fotografado por sua filha Carol Portaluppi assistindo ao jogo do Vasco pela televisão. A foto publicada nas redes sociais da filha do treinador viralizaram e causaram incômodo na torcida do cruz-maltino.
Vasco justificou a logística como motivo da ausência
A escolha do Vasco está diretamente ligada ao planejamento do clube para a sequência da temporada. Renato prioriza o Campeonato Brasileiro neste momento e manteve no Rio os principais jogadores para preparação. A equipe realiza seu último treino na cidade nesta quarta-feira (9) e, na quinta-feira (10), embarca para o Pará. Já em Belém, o elenco treina na quinta e na sexta-feira no CT do Paysandu antes de enfrentar o Remo, neste sábado (11).
Apesar da ausência na Argentina, Renato Gaúcho recebeu os créditos pela estratégia montada para a partida contra o Barracas Central. Na coletiva após o empate por 0 a 0, Bruno Lazaroni destacou que foi cumprido o que havia sido planejado antes do confronto.
- Todas as decisões, inclusive do plano de jogo, foram elaborados pelo Renato gaúcho, inclusive as substituições que ele queria que a gente executasse - disse Lazaroni.
