Brenner se recupera de lesão e volta a ser opção no Vasco contra o Remo

O atacante Brenner voltou a ficar à disposição do Vasco após se recuperar de uma lesão no joelho direito e pode ser relacionado para a partida contra o Remo, neste sábado (10), às 16h30, no Mangueirão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador retorna ao elenco cerca de uma semana e meia após se machucar no confronto diante do Coritiba, no Couto Pereira.

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Inicialmente, havia suspeita de estiramento no joelho direito do atleta, o que gerou preocupação sobre um possível afastamento mais longo. No entanto, Brenner apresentou evolução rápida durante o processo de recuperação e foi liberado para voltar a integrar o grupo comandado pelo técnico Renato Gaúcho.

A tendência é que o atacante comece a partida no banco de reservas, sendo uma opção para o decorrer do jogo. Contratado no início da temporada, o jogador soma dois gols com a camisa do clube.

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Brenner comemora o gol do Vasco na vitória por 2 a 0 no Campeonato Carioca de 2025 (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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Preparação do Vasco

A equipe cruzmaltina abre a atual rodada ocupando a 12ª colocação na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Com o objetivo de priorizar o desempenho no Brasileirão, a comissão técnica do Vasco optou por poupar a maior parte do elenco principal no meio desta semana, durante o confronto contra o Barracas Central, válido pela estreia na Copa Sul-Americana.

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