Vasco terá força máxima para jogo contra o Remo; veja provável escalação

O Vasco enfrenta o Remo, neste sábado (11), às 16h30 (de Brasília), no Mangueirão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Renato Gaúcho tenta recuperar a boa fase da equipe após duas rodadas sem vencer no Brasileirão e um empate na estreia da Copa Sul-Americana. Mesmo fora de casa, contará com o apoio da torcida e o retorno do time titular, que não esteve presente em Buenos Aires, contra o Barracas Central.

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Após poupar o time titular na estreia da Sul-Americana, o Vasco terá a volta dos principais jogadores para encarar o Remo. O único jogador que não esteve presente em Buenos Aires e que começa entre os reservas é Lucas Piton, já que Cuiabano começará na lateral-esquerda, assim como já tinha acontecido contra o Botafogo após se recuperar de lesão que o tirou do jogo contra o Coritiba.

Cuiabano em campo pelo Vasco (Foto: Reprodução/X)

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Em relação ao clássico realizado no último sábado (4), a única mudança será o retorno de Paulo Henrique na lateral-direita. Titular contra o Botafogo, Puma Rodríguez jogou os 90 minutos contra o Barracas Central e deve começar entre os reservas contra o Remo.

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Diante desse cenário, a provável escalação do Vasco para o clássico é: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Rojas, Andrés Gómez e David.

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Treino do Vasco antes da partida contra Remo (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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