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Condição física de jogadores do Vasco preocupa para reta final da temporada

Andrés Gómez e Marino convivem com problemas físicos e ainda não estão 100%

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
06/11/2026 06:00
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Marino entrou no intervalo da partida entre Vasco x Boca Juniors
Marino entrou no intervalo da partida entre Vasco x Boca Juniors (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

O Vasco tem redobrado a atenção com a condição física de seus jogadores nesta reta final de temporada. Alguns atletas convivem com problemas de lesão e precisam lidar com dores durante as partidas, o que exige cuidados especiais da comissão técnica de Pedro Emanuel em meio à sequência decisiva de compromissos.

Um dos casos é o de Andrés Gómez. Um dos destaques do Cruz-Maltino na temporada e segundo jogador do elenco com mais participações em gols, somando 14, o colombiano trata uma lesão no pé esquerdo desde antes da Data Fifa de outubro. O problema foi agravado após um impacto sofrido durante a vitória por 3 a 2 sobre o Corinthians.

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Jogador de futebol em uniforme cinza com o número 11, driblando a bola em campo, estádio ao fundo.
Andrés Gómez no aquecimento antes de Athletico-PR x Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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Por conta da lesão, o atacante ficou de fora do clássico contra o Flamengo e da partida de ida da semifinal da Copa do Brasil, diante do Palmeiras. Gómez voltou a campo na vitória sobre o Athletico-PR, mas ainda atuou com dores e chegou a ser visto mancando em alguns momentos. A expectativa é de que esteja novamente à disposição para o confronto de volta contra o Alviverde, embora ainda não esteja totalmente recuperado.

Outro jogador que preocupa é Marino. O atacante convive com dores no tornozelo esquerdo e virou dúvida para a decisão contra o Palmeiras. Na partida de ida, ele viajou com a delegação e entrou em campo no sacrifício por cerca de 15 minutos. Para conseguir atuar, inclusive, precisou passar por um procedimento de infiltração em razão das fortes dores.

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Marino em campo na partida entre Vasco e Sul-Americana
Marino em campo na partida entre Vasco e Sul-Americana (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

➡️ Análise: escolhas de Pedro Emanuel garantem virada do Vasco sobre o Athletico-PR

Diante do desgaste e do problema físico, Marino foi poupado da partida contra o Athletico-PR, no dia 4 de novembro, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador permaneceu no Rio de Janeiro para dar sequência ao tratamento e não viajou com a delegação para Curitiba.

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A tendência é que Andrés Gómez e Marino estejam à disposição de Pedro Emanuel para o jogo decisivo contra o Palmeiras, mesmo sem as condições físicas ideais. O departamento médico e a comissão técnica seguem acompanhando a evolução dos atletas para definir a utilização da dupla.

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