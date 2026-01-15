Ex-Vasco e hoje no Maricá, Wellington projeta estreia no Carioca: 'Temos condições'

O Vasco estreia no Campeonato Carioca nesta quinta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), em São Januário, contra o Maricá. O duelo marca o reencontro do jogador Wellington com o Gigante da Colina. Em entrevista excluisva ao Lance!, o atleta analisou o confronto contra o Cruzmaltino e ressaltou o respeito ao adversário, mas garantiu que o Maricá chega confiante para competir em São Januário.

— Estrear contra um gigante como o Vasco é muito bom, porque ajuda a colocar cada vez mais o nome do Maricá em evidência no campeonato. Precisamos ir lá, fazer um bom trabalho, nos dedicar e dar o nosso melhor. Sempre respeitando o Vasco, mas sabendo que temos condições de competir de igual para igual e buscar os três pontos, mesmo em São Januário.

O jogador defendeu o Vasco entre 2017 e 2018 e, agora pelo time do interior do Rio de Janeiro, destacou os motivos que o levaram a aceitar o projeto do Maricá e a ambição para a temporada.

— O que me motivou a aceitar o projeto do Maricá foi a ambição e a organização do clube. Hoje vemos que todos os clubes estão se aprimorando e se reorganizando estruturalmente. Voltar para o Rio de Janeiro também pesou muito, porque é onde minha família está adaptada, onde tenho casa e conheço todo mundo. Já tive a oportunidade de passar por Vasco e Fluminense, o que facilita a adaptação, não só a minha, mas também da minha família. O grupo tem uma mistura importante de jogadores experientes com jovens, e isso é fundamental. Já fui campeão carioca e sei o gosto de conquistar esse título. Por que não sonhar em ganhar com o Maricá também? - indagou o jogador.

Wellington em campo pelo Vasco contra o Cruzeiro na Libertadores de 2018 (Foto: Pedro Vale/Agif/Gazeta Press)

O volante também comentou sobre a estratégia para o Campeonato Carioca e a importância de pontuar com regularidade, destacando a preparação da equipe para a estreia.

— No Carioca, o segredo é pontuar sempre, seja vencendo ou empatando. Quando jogamos em casa, precisamos fazer valer o mando de campo, mas o objetivo é ganhar tanto em casa quanto fora. Vamos para a estreia pensando na vitória, embora um empate fora e uma vitória em casa também sejam resultados positivos. Todos os clubes estão se reforçando, se reorganizando e têm estrutura, organização e jogadores de alto nível. Estamos focados no nosso trabalho, treinando muito a parte tática, bolas paradas e a parte física. Estamos prontos e preparados para fazer um grande Campeonato Carioca.

Revelado nas categorias de base do São Paulo, Wellington também passou por clubes como Internacional e Fluminense. Sem clube ao fim da última temporada, o volante acertou com o Maricá no início deste ano e chega como uma das referências de experiência do elenco para a disputa do Campeonato Carioca.

