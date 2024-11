Com mudanças, Inter está escalado para enfrentar o Vasco

O Internacional encara o Vasco na noite desta quinta-feira (21) com um objetivo: aumentar a sua sequência invicta. Apesar de não ter três titulares à disposição, Roger Machado colocará em campo o que tem de melhor.

Com isso, o Internacional entra em campo com Rochet; Braian Aguirre, Rogel, Vitão e Renê; Rômulo e Bruno Henrique; Bruno Tabata, Alan Patrick e Wesley; Borré.

Para o meio de campo, Roger optou por manter Fernando como opção para a segunda etapa. Com isso, Rômulo segue como titular diante do Vasco. Já Thiago Maia, com desconforto muscular, é substituído por Bruno Henrique.

Outro setor que sofre modificações é a lateral, tanto direita, quanto esquerda. Isso porque Bruno Gomes e Bernabei levaram o terceiro cartão amarelo diante do Fluminense, na última rodada, e devem cumprir suspensão automática. Braian Aguirre e Renê entram no time.

Retorno dos selecionáveis

Para o confronto, Roger Machado ganhou reforços de peso. O goleiro Sergio Rochet, e os atacantes Rafael Borré e Enner Valencia, integram a delegação colorada após a Data Fifa. O trio esteve em campo na terça-feira (19) e já está à disposição para encarar o Vasco.

Internacional e Vasco entram em campo a partir das 20h, em São Januário. A partida é válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já classificado para a Libertadores, o Colorado busca aumentar a sua sequência de invencibilidade.