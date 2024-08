Com lei do ex e replay, Vasco vence o Athletico-PR de virada na Copa do Brasil

Puma Rodríguez dedicou o primeiro gol do Vasco sobre o Athletico-PR à Juan Izquierdo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 29/08/2024 - 22:24 • Rio de Janeiro (RJ)

Lei do ex e replay da partida pelo Brasileirão. O Vasco venceu o Athletico-PR por 2 a 1, na noite desta quinta-feira (29), no primeiro jogo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. Christian abriu o placar para o Furacão. Puma Rodríguez igualou e Hugo Moura virou para o Cruz-Maltino.

Com o resultado, o Vasco leva a vantagem do empate para Curitiba. O Cruz-Maltino nem Vasco, nem Athletico-PR contam com vantagem para o jogo da volta, na Ligga Arena. Uma simples vitória classifica o Cruz-Maltino ou o Furacão para as semifinais da Copa do Brasil.

Agora, o Vasco volta a entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino enfrenta o Vitória neste domingo (1º). A bola rola às 18h30, no Barradão.

Já o Athletico-PR enfrenta o Palmeiras na Ligga Arena. A partida será no mesmo dia e horário.

Hugo Moura comemora o gol da vitória do Vasco ao lado de Vegetti (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO 2 X 1 ATHLETICO-PR

QUARTAS DE FINAL (IDA) - COPA DO BRASIL

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 28 de agosto de 2024, às 20h;

📍 Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ);

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC);

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Nailton Junior De Sousa Oliveira (CE);

🖥️ VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira Do Amaral (SP).

⚽ Gols: Christian (31' do 1ºT) e Puma Rodríguez (34' do 2ºT);

🟨 Cartões Amarelos: Vegetti e João Victor (VAS); Mycael, Thiago Heleno, Christian e Canobbio (CAP);

🟥 Cartões Vermelhos: João Victor.

🏟️ Público Presente: 18.068

💰 Renda: R$ 1.084.600,00

⚽ ESCALAÇÕES:

VASCO (Técnico: Rafael Paiva)

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Maicon, João Victor e Lucas Piton; Hugo Moura, Matheus Carvalho (Sforza), Rayan (GB), Payet (Jean David) e Emerson Rodríguez (Leandrinho); Vegetti.

ATHLETICO-PR (Técnico: Martín Varini)

Léo Linck; Erick, Kaíque Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Gabriel, Christian (João Cruz) e Zapelli (Felipinho); Cuello (Nikão), Canobbio e Mastriani (Di Yorio).