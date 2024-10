Vasco e São Paulo jogam na 30ª rodada do Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/10/2024 - 20:51 • Campinas (SP)

O Vasco está escalado para enfrentar o São Paulo, pela 30ª rodada do Brasileirão. O técnico Rafael Paiva colocou Philippe Coutinho e Dimitri Payet para atuarem juntos pela primeira vez.

As outras novidades no time do Vasco são as entradas de Mateus Carvalho, no lugar de Sforza. Além disso, Paulo Henrique volta a ser titular na lateral direita, tendo em vista que Puma Rodríguez estava com a seleção uruguaia na Data Fifa.

O Vasco vai a campo para enfrentar o São Paulo com: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, João Victor, Lucas Piton; Hugo Souza, Mateus Carvalho e Philippe Coutinho; Emerson Rodríguez, Payet e Vegetti.

São Paulo e Vasco se enfrentam na noite desta quarta-feira (16), às 21h45. A bola vai rolar no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas.

O Vasco precisa vencer para se aproximar ainda mais do G-6. Com o empate na última rodada, o Cruz-Maltino chegou ao sexto jogo sem vitórias, a maior sequência nesta temporada.