Morre Jorge Loureiro, pai de Felipe Maestro, ex-jogador do Vasco

16/10/2024

Jorge Loureiro, pai de Felipe Maestro, ex-jogador do Vasco, morreu nesta quarta-feira (16). A causa da morte ainda não foi divulgada, mas a confirmação do óbito aconteceu através de uma postagem no perfil oficial do Vasco. O clube lamentou o ocorrido.

A figura paterna foi primordial para a intensificação da relação de Felipe com o Vasco. Vascaíno roxo, Jorge Loureiro apontou o caminho para o filho também ser um torcedor do cruzmaltino. Em vida, ele chegou a afirmar que não gostou do período em que o ex-meia defendeu o Flamengo, principal rival do time da colina, entre os anos de 2003 e 2004.

- Foi muito triste para mim. Tive que entender porque ele é profissional e foi bem acolhido. No entanto, não acompanhei futebol naquele momento. Não quis e não tenho essa camisa guardada. Aqui no Rio de Janeiro só quero camisa do Vasco – disse Jorge, ao explicar que coleciona todas as primeiras camisas usadas pelo filho nos clubes.

Após colocar um fim na carreira dentro de campo, Felipe assumiu a direção técnica do Vasco da Gama neste ano. Ele chegou ao cargo após o também ex-jogador Pedrinho se tornar o presidente do cruzmaltino. O clube confirmou e lamentou a morte do pai do atual Diretor Técnico através de uma publicação nas redes sociais. Veja abaixo:

