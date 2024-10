Banco BTG negocia empréstimo milionário ao Vasco; entenda

O BTG firmou um acordo de alienação fiduciária de ações que representam 59% do capital da SAF do Vasco, permitindo ao banco aprovar certas decisões do clube, como a eleição de presidente e diretor financeiro. O contrato inclui um mecanismo de amortização antecipada, exigindo pagamentos antecipados se o clube gerar receita acima de R$ 30 milhões com vendas de atletas ou alcançar bons resultados em campeonatos, como terminar no top 10 do Brasileiro, chegar às oitavas da Copa do Brasil ou se classificar para a Sul-Americana ou Libertadores.