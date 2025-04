Vasco x Cruzeiro: retrospecto pelo Brasileirão

Cruzeiro e Vasco protagonizam um dos duelos mais tradicionais entre clubes de Minas Gerais e Rio de Janeiro no Campeonato Brasileiro. Com histórias vitoriosas e torcidas apaixonadas, as duas equipes se enfrentaram 61 vezes pela competição nacional, em jogos marcados por equilíbrio, goleadas históricas e momentos decisivos ao longo das décadas. O Lance! relembra as estatísticas de Vasco x Cruzeiro no Brasileirão.

No total, o Cruzeiro leva ligeira vantagem, com 22 vitórias, contra 18 do Vasco, além de 21 empates. O time mineiro marcou 88 gols, enquanto o Vasco balançou as redes 73 vezes.

Estatísticas de Vasco x Cruzeiro no Brasileirão

Desempenho por mando de campo

Cruzeiro como mandante (31 jogos):

12 vitórias (39%)

13 empates (42%)

6 derrotas (19%)

Vasco como mandante (30 jogos):

12 vitórias (40%)

8 empates (27%)

10 derrotas (33%)

O Cruzeiro apresenta melhor desempenho em casa, mas o número elevado de empates mostra o equilíbrio das partidas. O Vasco, mesmo com 40% de vitórias no Rio de Janeiro, tem retrospecto inferior quando atua fora.

Estatísticas gerais

Cruzeiro:

22 vitórias (36%) 21 empates (34%) 18 derrotas (30%) 88 gols marcados (média de 1,44 por jogo) 73 gols sofridos (1,20 por jogo) Marcou gols em 70% dos jogos Sofreu gols em 69% das partidas Maior invencibilidade: 8 jogos Maior sequência de vitórias: 5 jogos Maior sequência sem vencer: 11 jogos Maior sequência de derrotas: 3 jogos

Vasco:

18 vitórias (30%) 21 empates (34%) 22 derrotas (36%) 73 gols marcados (1,20 por jogo) 88 gols sofridos (1,44 por jogo) Marcou gols em 69% das partidas Sofreu gols em 70% dos jogos Maior invencibilidade: 11 jogos Maior sequência de vitórias: 3 jogos Maior sequência sem vencer: 8 jogos Maior sequência de derrotas: 5 jogos

Maiores goleadas e recordes de Vasco x Cruzeiro no Brasileirão

Cruzeiro:

Maior vitória em casa: 4 a 0 (Brasileirão 2002)

Maior vitória fora: 3 a 0 (Brasileirão 2011 e 2017)

Vasco:

Maior vitória em casa: 3 a 0 (Brasileirão 2001)

Maior vitória fora: 3 a 0 (Brasileirão 2011)

Resultados mais comuns

Cruzeiro 1 x 1 Vasco (5 vezes)

Vasco 1 x 0 Cruzeiro (4 vezes)

Vasco 0 x 1 Cruzeiro (4 vezes)

Clássico interestadual de tradição

O confronto entre Cruzeiro e Vasco é um dos mais respeitados do país, reunindo torcidas fiéis e muitos títulos nacionais. Ambas as equipes já foram campeãs brasileiras, da Copa do Brasil e têm vasta experiência em torneios sul-americanos. O histórico mostra uma disputa parelha, com alternância de fases e campanhas marcantes, como a vitória celeste por 3 a 0 em pleno São Januário em 2017 ou a vitória cruzmaltina por 3 a 0 no Mineirão, em 2011.

A cada nova edição do Brasileirão, Cruzeiro x Vasco carrega consigo o peso da tradição, a força de torcidas gigantescas e a expectativa de mais um capítulo equilibrado na história do futebol brasileiro.