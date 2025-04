Cruzeiro x Vasco: onde assistir, horário e prováveis escalações

Cruzeiro x Vasco CRU VAS 6ª rodada Brasileirão Data e Hora Domingo, 27 de abril de 2025, 18h30 Local Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG) Árbitro Rafael Rodrigo Klein (RS) Assistentes Tiago Augusto Kappes Diel (RS) e Michael Stanislau (RS) Var Thiago Duarte Peixoto (SP) Onde assistir

Cruzeiro e Vasco se enfrentam neste domingo (27), às 18h30, no Parque do Sabiá, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A Raposa é o mandante do jogo, mas não pode atuar no Mineirão, porque o estádio de Belo Horizonte está cedido para show do cantor Gusttavo Lima neste sábado (26). O jogo terá transmissão da TV Record, do Premiere e da Cazé TV.

As duas equipes fazem campanhas semelhantes no Brasileirão. Ambas estão com sete pontos. O Cruzeiro leva vantagem no saldo de gols: tem zero, contra menos um do Vasco. Na rodada passada, a Raposa perdeu para o Red Bull Bragantino por 1 a 0, em Bragança Paulista, enquanto o time carioca empatou o clássico com o Flamengo por 0 a 0, no Maracanã.

Depois de poupar titulares no jogo contra o Palestino, quinta-feira (24), no Chile, pela Copa Sul-Americana, o técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, volta a escalar o time principal para enfrentar o Vasco. O zagueiro Fabrício Bruno fica de fora, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

O Vasco, por sua vez, vem de dois empates sem tirar o zero do placar. Nas ocasiões, o Cruz-Maltino enfrentou o Flamengo, na 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o Lanús, da Argentina, na 3ª rodada da Sul-Americanca. A tendência é que o técnico Fábio Carille escale o mesmo time pela terceira vez.

Cruzeiro e Vasco se enfrentam no Estádio Parque do Sabiá (Foto: Divulgação/Prefeitura Uberlândia)

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X VASCO

6ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, 27 de abril, às 18h30;

📍 Local: Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG);

📺 Onde assistir: Cazé TV, Premiere e Record;

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS);

🚩 Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel (RS) e Michael Stanislau (RS);

🖥️ VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)

Cássio; Fagner, Jonathan Jesus Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge.

VASCO (Técnico: Fábio Carille)

Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas, Lucas Piton, Hugo Moura, Jair, Coutinho, Nuno Moreira, Rayan e Vegetti.