Vasco x Grêmio: retrospecto e estatísticas pelo Brasileirão

Já se enfrentaram 65 vezes, com 29 vitórias do Grêmio e 22 do Vasco.

Vasco x Grêmio protagonizam um dos confrontos mais tradicionais do Campeonato Brasileiro. Com históricos de títulos nacionais e presença constante entre os grandes clubes do país, os dois times carregam em seus encontros episódios de rivalidade intensa, jogos decisivos e atuações memoráveis. Desde a primeira vez que se enfrentaram pelo Brasileirão, a disputa se mostra acirrada e com nuances claras dependendo do local da partida.

Até o momento, as equipes já se enfrentaram 65 vezes na história do Brasileirão, com vantagem do Grêmio: 29 vitórias contra 22 do Vasco, além de 14 empates. Os gaúchos somam também mais gols: 86 marcados, contra 75 dos cariocas. A média de gols por confronto é superior a dois por partida, o que comprova o caráter ofensivo do duelo.

Jogando em casa, o Grêmio tem amplo domínio. Em 37 jogos disputados em Porto Alegre, o tricolor venceu 25 vezes, com apenas 6 empates e 6 derrotas. Já o Vasco tem desempenho sólido como mandante: venceu 16 dos 28 confrontos no Rio de Janeiro, empatou 8 e perdeu apenas 4, mostrando força em São Januário.

A rivalidade também é marcada por goleadas e resultados simbólicos. Cada equipe já aplicou um 4 a 0 no adversário em seu estádio, e o confronto revela diferentes momentos de domínio, com séries de invencibilidade e quedas de desempenho de ambos os lados ao longo das décadas.

Retrospecto de Vasco x Grêmio pelo Brasileirão

Confira os principais números e estatísticas do confronto entre Vasco e Grêmio na história do Campeonato Brasileiro:

Total de jogos: 65 Vitórias do Grêmio: 29 (45%) Empates: 14 (22%) Vitórias do Vasco: 22 (34%) Gols do Grêmio: 86 Gols do Vasco: 75 Jogos em Porto Alegre (Grêmio mandante): 37 Vitórias do Grêmio: 25 (68%) Empates: 6 (16%) Vitórias do Vasco: 6 (16%) Jogos no Rio de Janeiro (Vasco mandante): 28 Vitórias do Vasco: 16 (57%) Empates: 8 (29%) Vitórias do Grêmio: 4 (14%)

Maiores goleadas e curiosidades do confronto

Maiores vitórias do Grêmio:

4 x 0 no Brasileirão 2020 (em Porto Alegre)

4 x 2 no Brasileirão 1993 (em São Januário)

3 x 1 no Brasileirão 2019 (em São Januário)

2 x 0 no Brasileirão 1994 (em São Januário)

Maiores vitórias do Vasco:

4 x 0 no Brasileirão 2007 (em São Januário)

4 x 0 no Brasileirão 2011 (em São Januário)

3 x 1 no Brasileirão 1976 (em Porto Alegre)

2 x 0 no Brasileirão 1988 (em Porto Alegre)

Resultados mais repetidos:

Grêmio 1 x 0 Vasco (9 vezes)

Vasco 1 x 1 Grêmio (5 vezes)

Vasco 2 x 1 Grêmio (5 vezes)

Vasco 1 x 0 Grêmio (5 vezes)

Séries e recordes históricos

Grêmio:

Maior invencibilidade: 8 jogos Maior sequência de vitórias: 5 jogos Maior jejum de vitórias: 5 jogos Maior sequência de derrotas: 2 jogos Percentual de jogos em que marcou gols: 74% Percentual de jogos em que sofreu gols: 71%

Vasco: