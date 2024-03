Cinco motivos para acreditar na classificação do Vasco

Vasco precisa vencer o Nova Iguaçu para se classificar para final do Carioca (Foto: Delmiro Junior/Photo Premium/Gazeta Press)







Escrito por Matheus Guimarães , supervisionado por Thayuan Leiras • Publicada em 17/03/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco largou atrás do Nova Iguaçu para chegar na grande final do Campeonato Carioca. Isso porque a Laranja da Baixada tem a vantagem de dois resultados iguais. Diante do cenário, é possível que o Cruz-Maltino seja um dos finalistas? O Lance! lista abaixo cinco motivos para os vascaínos acreditarem.

1️⃣ CONFIANÇA EM RAMÓN DÍAZ

O técnico do Vasco pediu para os torcedores acreditarem na equipe. Inclusive, Ramón Díaz bateu na mesa mais uma vez, que nem no episódio do "no va a abajar!".

Ramón Díaz quer que os vascaínos não deixem de acreditar até o último minuto (Foto: Felipe Duest/Pera Photo Press/Gazeta Press)

2️⃣ ATMOSFERA

O Vasco vai entrar em campo com o Maracanã lotado. A promessa é de casa cheia com mais de 60 mil vascaínos empurrando o time.

Torcida do Vasco vai lotar o Maracanã mais uma vez (Foto: Gabriel Gaudêncio/Lance!)

3️⃣ NOVA IGUAÇU DESGASTADO

A situação foi invertida. No primeiro jogo da semifinal, o Vasco jogou pela Copa do Brasil no meio da semana. Agora, o Nova Iguaçu que disputou a competição e foi eliminado pelo Internacional.

Internacional eliminou o Nova Iguaçu na Copa do Brasil (Foto: Divulgação/Internacional)

4️⃣ TALENTOS INDIVIDUAIS

O Vasco conta com diversos nomes de peso que podem decidir a semifinal. Dentre eles está o goleiro Léo Jardim, que vive uma grande fase e foi convocado para a Seleção Brasileira.

Além disso, o Vasco também conta com Lucas Piton, que tem salvado o time de derrotas. O camisa 10, Dimitri Payet, que é o melhor jogador cruz-maltino na temporada e o "Pirata" Pablo Vegetti, que gosta de balançar a rede.

Payet poderia ter marcado um gol de placa no primeiro jogo da semifinal (Foto: Maga Jr/Agencia F8/Gazeta Press)

5️⃣ RETROSPECTO FAVORÁVEL

Ao longo de todos os anos, Vasco e Nova Iguaçu se enfrentaram 14 vezes e o Cruz-Maltino é soberano. No total são oito vitórias, três empates e três derrotas.

Vasco leva vantagem sobre o Nova Iguaçu no retrospecto (Foto: Delmiro Junior/Photo Premium/Gazeta Press)