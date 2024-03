Piton curte fase artilheira pelo Vasco, mas descarta rótulo de herói

Lucas Piton é o vice-artilheiro do Vasco Foto: Alexandre Durao/Zimel Press/Gazeta Press)







Escrito por Matheus Guimarães , supervisionado por Thayuan Leiras • Publicada em 15/03/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco tem sido salvo por um herói improvável nos dois últimos jogos. Trata-se de Lucas Piton. O lateral-esquerdo marcou os gols para evitar as derrotas para o Água Santa e para o Nova Iguaçu.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

No entanto, Piton rejeita este rótulo de herói e prefere atribuir os resultados ao conjunto do Vasco. Foi neste sentido que o lateral-esquerdo falou após o empate com o Nova Iguaçu.

No próximo jogo a gente vai buscar a classificação para a final. Não me vejo herói porque é o time todo. Nosso time trabalha para vencer todos os jogos — pontou Lucas Piton

Lucas Piton não é um jogador alto, já que só tem 1,75cm. Só que o adversário não conta com que o jogador cruz-maltino vá aparecer como elemento surpresa dentro da zaga. Os dois últimos gols do lateral-esquedo foram marcados de cabeça.

As grandes atuações de Piton com a camisa do Vasco geram até mesmo brincadeiras nas redes sociais. Os vascaínos costumam dizer que o lateral-esquerdo "não cruza, faz amor".

Em termos numéricos, além de ser o vice-artilheiro do Vasco, Lucas Piton é o lateral-esquerdo da Série A com mais gols em 2024.

🗒️ VEJA MAIS NÚMEROS DE LUCAS PITON EM 2024:

⚔️ 11 jogos

⚽ 3 gols (2 de cabeça)

🅰️ 1 assistência

✅ 35% de acerto no cruzamento

🔑 22 passes decisivos

💨 19 dribles certos

Piton salvou o Vasco nos dois últimos jogos (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O Vasco volta a entrar em campo neste domingo (17). O Cruz-Maltino faz o segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca e precisa vencer o Nova Iguaçu para avançar à final. A bola rola às 16h, no Maracanã.