Não é o Palmeiras! Leila Pereira revela que pai e irmãos torcem para outro gigante da Série A

Escrito por Lance! • Publicada em 15/03/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Presidente do Palmeiras, Leila Pereira revelou que parte da família não torce para o Alviverde. Em entrevista no programa "Mais Você", a mandatária do clube paulista afirmou que o pai era torcedor do Vasco. O Cruzmaltino também é o time do coração dos irmãos da empresária.

– Meu pai era vascaíno, meus dois irmãos são vascaínos e minha mãe é o que eu sou. Minha mãe é palmeirense - contou Leila Pereira, em papo com a apresentadora Ana Maria Braga.

A participação de Leila no programa, que ocorreu na última quinta-feira (14). A presidente do Palmeiras tentou brincar com o Louro Mané e falou que um dos mascotes do Alviverde era um periquito. Mas o animal prontamente respondeu que era torcedor do Corinthians.