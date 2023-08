- Acabar com o público em um estádio ou em qualquer lugar que seja é muito delicado quando se fala que os arredores são perigosos. Acreditamos que o melhor será feito. Por isso mesmo queremos abrir São Januário. Jogamos no ano passado inteiro com todos os jogos lotados, esse ano também, e em nenhum deles teve confusão. Isso não impede que a torcida volte, não tem nada a ver com arredores, nada a ver com a Barreira. Estamos falando de 20 mil famílias impactadas sem o público no estádio.