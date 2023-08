O Cruz-Maltino se sente prejudicado pela decisão. Além do apoio da torcida, Osório também citou o impacto na comunidade em torno do estádio, que "vive da economia dos jogos do Vasco". Para o vice-presidente, as palavras usadas no processo foram depreciativas, elitistas, persecutórias e preconceituosas e que o clube não poderia aceitar e está trabalhando para mudar decisão, mas com "confiança no judiciário e no bom senso do Ministério Público para encontrar solução".