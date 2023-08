Outro argumento é que a utilização do Maracanã por parte do Vasco gera "inadimissíveis danos para o Flamengo, que faz mais e mais obras para o reparo do gramado; para a administração do bem, que se vê impossibilitada de realizar um planejamento do cronograma de jogos, com a devida antecedência, de modo a permitir as medidas de conservação necessárias ao cumprimento dos deveres de conservação do bem público que lhe são impostos por meio do TPU; para os jogadores, que se expõem a riscos de saúde em razão das más condições do solo; e para o público em geral, tendo em vista a falta de limpeza e segurança de arranjos apressados para realização de partidas não previamente agendadas, além da queda de desempenho dos times, diante de um gramado notoriamente em mau estado de conservação".