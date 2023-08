Anteriormente, as laterais do Galo contavam com Saraiva e Rubens, agora são compostas por Mariano e Arana. Na zaga, Maurício Lemos e Jemerson foram mantidos. No ataque, Paulinho, Hulk e Pavon também seguem no time titular, mas têm dividido campo com Battaglia, que antes não era titular. Após as lesões de Hyoran e Igor Rabello na partida contra o Palmeiras, o meio campo passou a contar com Igor Gomes e Mariano.