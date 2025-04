Casaca x Cazá: conheça a origem dos cânticos de Vasco e Sport

Vasco e Sport, clubes tradicionais do futebol brasileiro, possuem um grito similar ecoado nas arquibancadas desde o século passado: o "Casaca" e o "Cazá". Qual cântico veio primeiro? De onde surgiram? O Lance! explica abaixo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Segundo relatos, os gritos de Vasco e Sport surgiram na década de 20. Em 1929, se popularizou durante a campanha cruz-maltina no Campeonato Carioca. Ali surgiu o "Casaca", que é ecoado até hoje nas vitórias em São Januário.

A história também aponta que o hino teve origem dos "Supimpas". O grupo era formado por torcedores do Vasco, formados por sócios ligados ao remo. Em outubro de 1929, o grito foi mencionado no jornal "Crítica" e, a princípio, este é o único registro escrito que mostrava que o "Casaca" já existia.

continua após a publicidade

A explicação por trás disso seria a torcida do Vasco gritando para os rivais. No caso, a turma dos vascaínos é boa e, de fato, da fuzarca. No período, o termo "fuzarca" era usado para indicar a qualidade técnica de um jogador. Ou seja, um atleta "da fuzarca" era bom.

Pelo lado rubro-negro, a ideia é que o grito de "Cazá" começou no carnaval de pernambucano. A agremiação chamada "Turma Boa" ecoava o hino. De acordo com historiadores desde a década de 30 o hino era gritado na folia. Surgia, então, o "Cazá".

continua após a publicidade

➡️ Vasco conversa com Bundesliga para disputar amistoso no Maracanã contra Bayer Leverkusen

Casaca x Cazá

"Atenção, vascaínos! Ao Vasco, nada? Tudo! Então, como é que é, que é, que é? Casaca, casaca, casaca, zaca, zaca. A turma é boa. É mesmo da fuzarca. Vasco! Vasco! Vasco!".

"Pelo Sport, nada? Tudo! Então como é, como vai ser e como sempre será? Cazá! Cazá! Cazá, cazá, cazá! A turma é mesmo boa! É mesmo da fuzarca! Sport! Sport! Sport!".

Registro do "Casaca", grito ecoado pela torcida do Vasco (Foto: Biblioteca Nacional Digital)

O Vasco volta a campo no sábado (12), quando enfrenta o Sport, às 21h, em São Januário. A partida é válida pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro.