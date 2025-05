Cléber Machado faz ‘piada de mau gosto’ com Fernando Diniz

O Fluminense venceu o Vasco por 2 a 1, no Maracanã, neste sábado (24), pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Durante a transmissão do confronto, pela Record, o narrador Cléber Machado realizou uma brincadeira com o treinador Fernando Diniz, do clube cruzmaltino. O próprio locutor classificou o momento como uma "piada de mau gosto".

O comentário do narrador aconteceu aos 17 minutos do primeiro tempo. Na ocasião, as equipes ainda empatavam em 0 a 0, quando Thiago Silva, pressionado, acertou um passe perigoso para Fábio na saída de bola. O goleiro precisou afastar a bola para lateral para evitar um possível lance perigoso do rival.

Foi então, que Cléber Machado brincou com a jogada e citou o estilo de jogo de Fernando Diniz. O treinador é conhecido por gostar que os jogadores saiem com a bola dominada em passes com direção ao ataque.

- Vocês tem certeza absoluta que o Fernando Diniz está no Vasco né? Foi uma piada de mau gosto. Estou brincando, mas acho que tem que fazer isso mesmo. Os riscos existes. Você pode perder uma bola e tomar um gol. Só olhamos os lances que dão errado depois. Para reclamar. Os que dão certo, passam despercebidos. Mas que o torcedor tem um friozinho na barriga, isso tem - disse o narrador.

Fluminense x Vasco

A vitória da equipe do técnico Renato Gaúcho aconteceu de virada. O Tricolor saiu atrás no primeiro tempo, quando João Victor abriu o placar para o Vasco, aos 18 minutos. O empate aconteceu antes do intervalo. Vegetti marcou contra após uma defesa de Léo Jardim, que foi espalmada na pequena área em direção ao atacante.

No segundo tempo, o resultado da partida ia se encaminhando para um empate. Porém, o lateral Guga, fo Fluminense, acertou um belo chute de fora da área. O arremate parou no fundo do gol cruzmaltino e sacrementou a vitória do Tricolor no clássico, válido pela décima rodada do Brasileirão.