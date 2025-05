ANÁLISE: Derrota do Vasco no clássico evidencia ainda mais necessidade da parada para conhecimento e ajustes no elenco Cruz-Maltino volta a campo no início da semana para enfrentar o Melgar

Vasco terá mais três jogos antes do Mundial de Clubes (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF) Vasco terá mais três jogos antes do Mundial de Clubes (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)