Carille pede paciência à torcida do Vasco: ‘Vai apoiar só na vitória?’

O técnico Fábio Carille gostou da postura do Vasco na vitória por 2 a 1 sobre o Santos, mas não gostou muito da postura da torcida. Após o jogo deste domingo (30) em São Januário, o treinador afirmou que se preocupou após os visitantes abrirem o placar, porque o time passou a errar muito devido à impaciência da torcida, que demonstrava contrariedade nas arquibancadas.

— Me preocupou muito depois que tomou o gol, porque a gente começou a errar muito. Temos que entender a impaciência da torcida, mas que eles apoiem o tempo todo. Vai apoiar só na vitória? — indagou Fábio Carille.

O treinador do Vasco lembrou que a torcida é muito forte em São Januário — o estádio estava praticamente lotado diante do Santos — e justamente por isso que o torcedor precisa apoiar mais o time, e não vaiar.

— Que apoie, venha e apoie, porque a gente está trabalhando muito sério aqui com os atletas. É muito fácil apoiar só quando está ganhando. Foi fundamental o torcedor vir nos apoiar, nos ajudar, mas é algo que eu peço aqui: ajude até nos momentos difíceis. É o 12º jogador nosso, eu sei o quanto é ruim jogar aqui com a torcida a favor nossa. Já passei essas experiências algumas vezes como auxiliar, como técnico e até mesmo como jogador — acrescentou o treinador.

Carille diz que não falou sobre tática com jogadores do Vasco

Segundo Fábio Carille, a conversa com os jogadores do Vasco no intervalo, quando o time ainda perdia por 1 a 0, se concentrou no aspecto anímico, não tático.

— O que eu mais falei no intervalo: “Quem comanda a nossa cabeça somos nós mesmos, dentro de campo”. Foi o que eu mais falei no intervalo, tática (não falei) nada, porque estava um jogo igual, chances para os dois lados iguais, imagino eu. Um jogo grande, como é o Campeonato Brasileiro — considerou o treinador do Vasco.

— O simples tem que fazer bem feito. Senão, a impaciência do torcedor aumenta e o nosso nervosismo dentro de campo também aumenta — comentou Fábio Carille.