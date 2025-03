Casimiro reprova atitude de jogador do Vasco contra o Santos: ‘Lance grotesco’

O Santos abriu o placar contra o Vasco em São Januário, na primeira rodada do Brasileirão, neste domingo (30). O gol do Peixe saiu após um erro de passe de Paulinho no meio-campo. Na transmissão do jogo na CazéTV, Casimiro Miguel criticou a postura do jogador após a falha no toque.

- Eu adoro o Paulinho, mas o lance é grotesco. Ele erra um passe simples, mas o problema não é nem esse. O problema é que ele para no meio da jogada para reclamar com o Paulo Henrique, e o Barreal passa nas costas dele. Ele percebe, faz um movimento de ir, só que já é tarde demais. Léo Jardim demora a sair, e o Vasco toma 1 a 0 - disse Casimiro.

O gol saiu aos 20 minutos do primeiro tempo, quando Paulinho errou o passe, e Tiquinho Soares aproveitou para lançar Barreal, que tocou por cima de Léo Jardim. A partida marca o retorno do Santos à primeira divisão do Campeonato Brasileiro após o título da Série B em 2024.