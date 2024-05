Lyanco terminou a temporada como titular do Al-Gharafa, que quer comprar o jogador. (Foto: Matt Watson / Southampton)







Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Isabelle Favieri • Publicada em 25/05/2024 - 17:54 • Rio de Janeiro, (RJ)

A janela de transferências só abre em 10 de julho, mas os clubes já estão se movimentando no mercado. É o caso do Vasco, que apesar de estar bem encaminhado com o Cria da Colina, Philippe Coutinho, também está de olho em outras opções para reforçar o time para o resto da temporada.

O Cruz-Maltino já tem alguns jogadores mapeados para investir quando o mercado abrir. Um desses nomes, é Lyanco, segundo o canal 'Atenção, Vascaínos'. O zagueiro de 27 anos pertence ao Southampton, mas estava emprestado para o Al-Gharafa, do Qatar. Com o fim da temporada qatari, o zagueiro voltaria ao clube inglês.

O clube do Qatar fez proposta de compra para o Southampton e o clube inglês teria aceitado. Mas o jogador ainda quer ouvir propostas do Brasil, e existem clubes brasileiros interessados em Lyanco. O jogador pensa em jogador no Brasil e conversas estariam em andamento, segundo apuração do Lance!.

Ainda não há a confirmação de que esse clube seria o Cruz-Maltino, mas a chegada do zagueiro seria uma ótima opção para o Vasco, que pode perder o chileno Gary Medel já nesta janela. O jogador recebeu propostas do Boca Juniors e pediu para antecipar sua saída.

Lyanco é interesse antigo do clube da Colina, que busca a contratação do jogador revelado pelo São Paulo desde 2023. O clube chegou a oficializar uma proposta, mas teve sua oferta recusada pelo Southampton. A negociação se estendeu por quase três semanas, e teve um desfecho negativo.