Vasco volta de folga com primeiras atividades comandadas por Álvaro Pacheco

Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 24/05/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco recebeu dois dias de folga após a classificação diante do Fortaleza na Copa do Brasil. Apesar do elenco ter tido este descanso, o técnico Álvaro Pacheco seguiu os trabalhos a todo vapor para se preparar para as primeiras atividades com os jogadores.

Durante estes dois dias, Álvaro Pacheco esteve no CT Moacyr Barbosa e se reuniu com diversos setores do Vasco. O técnico português também pôde começar a entender os processos internos e conhecer parte da estrutura do clube.

Álém disso, os primeiros dias de Álvaro Pacheco não se resumiram a conhecimentos. O técnico do Vasco aproveitou para ver relatórios e dados sobre o desempenho e questões físicas de cada atleta.

Os dias de Álvaro Pacheco desde que chegou ao Brasil foram agitados. No domingo (19), o técnico português desembarcou no Rio de Janeiro. Na segunda-feira (20), foi o primeiro contato com os jogadores do Vasco. No entanto, treinador deixou o interino Rafael Paiva terminar a preparação para o duelo da Copa do Brasil.

Álvaro Pacheco sentiu pela primeira vez o calor da torcida do Vasco na terça-feira (22). Isso porque o técnico cruz-maltino esteve presente ao lado de mais de 20 mil vascaínos e viu o que é a atmosfera de São Januário lotado e pulsando.

Álvaro Pacheco vai comandar os primeiros treinos no Vasco nesta sexta-feira (24) (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

A bola só volta a rolar pelo Brasileirão no dia 2 de junho. Este dia será marcado pela estreia de Álvaro Pacheco no comando do Vasco. Enquanto isso, o técnico português tem um pouco mais de uma semana para trabalhar com o grupo.

A primeira partida de Álvaro Pacheco será justamente um clássico. O Vasco vai enfrentar o seu maior rival, o Flamengo, na 7ª rodada do Brasileirão, às 16h, no Maracanã.