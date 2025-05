Os bastidores do Vasco foram marcados pelo abraço entre Fernando Diniz e Loide Augusto após a classificação cruz-maltina na Copa do Brasil. No vídeo publicado pela tv do clube, o técnico e o jogador também conversaram no vestiário. Confira no player acima.

Vasco eliminou o Operário na Copa do Brasil (Foto: Reprodução/VascoTV)

Nos primeiros momentos de Loide na partida, o atacante tentou um elástico. O lance irritou Diniz e aos torcedores.

Num outro momento, Loide foi até Fernando Diniz para ouvir instruções. Numa segunda chama, o atacante ignorou o técnico, que gritou o nome do jogador mais de cinco vezes, além de usar Lucas Piton para chamá-lo. O atleta não foi até a linha lateral.

Na sequência Loide quase marcou um golaço e respondeu com um gesto que não se sabe se foi para a torcida ou para Diniz. O técnico ficou transtornado e até entrou na área técnica do Operário para chamar o atacante.

Após o apito final, Loide teve um momento de redenção. O atacante foi quem converteu a penalidade que deu a classificação para o Vasco às oitavas de final da Copa do Brasil.

Em coletiva, Fernando Diniz foi questionado quanto ao gesto de Loide na partida. O técnico disse que a intenção de falar com o atacante na partida era de acalma-lo e passar confiança.

