Bastidores do treino do Vasco revelam provável escalação contra o Santos

O Vasco treinou no CT do Almirante, nesta quarta-feira (26), se preparando para a estreia do Brasileirão, contra o Santos, neste domingo (30), às 18h30 (de Brasília). O ínicio da atividade foi voltado para a parte física, como forma de aquecimento. Depois os jogadores fizeram um trabalho mais técnico e tático, finalizando o treino com marcação de bola parada.

Debaixo de muito sol, na zona oeste do Rio de Janeiro, o treino começou por volta das 10h (de Brasília). No campo, apenas David, que se recupera de lesão, fez trabalho separado. Jogadores que estavam recentemente no departamento médico, como Coutinho, Tchê Tchê e Adson treinaram normalmente. Estrella não participou da atividade e fez trabalhos internos, recuperando força na perna operada.

Depois do aquecimento, o auxiliar técnico de Fábio Carille dividiu o elenco em três times: preto, verde e azul. As três equipes tinham titulares. Coutinho e Vegetti ficaram juntos no time preto.

O trabalho dividia o campo - reduzido na largura e no comprimento - em dois, utilizando a linha do meio. Enquanto um time defendia baixo com uma linha de quatro e três jogadores a frente, o outro atacava em superioridade numérica - com nove. Quando a defesa tinha a bola, o objetivo era acionar os dois jogadores do seu time que ficavam esperando, dando opção na linha do meio-campo. Enquanto a defesa tentava sair, o ataque, que tinha perdido a posse, marcava alto e pressionava o portador da bola.

Após uma determinada quantidade de ataques, o time que estava defendendo passava a atacar a terceira equipe, que ficava na outra metade do campo esperando. Assim o treino correu por quase 1h. Durante todo o tempo, os três times mantiveram alta intensidade.

O time preto era o mais estrelado. Mesmo um pouco apagado, Vegetti deixou o gol dele. Ao lado dele, Coutinho era o cérebro da equipe, responsável por distruibuir as jogadas. O camisa 10 foi apoiado por Paulinho Paula e Nuno Moreira na criação. Hugo Moura ficava na base da jogada ao lado de Lucas Oliveira

No time azul, João Victor e Souza foram os encarregados de organizar os ataques na base da jogada. O volante marcou um dos gols da atividade. Os dois jogadores ainda contaram com uma manhã inspirada de Benjamín Garré, recém-chegado, que teve destaque na atividade na parte da criação.

O time verde tinha Payet, que assumiu a responsabilidade de ser o principal criador e organizador dos ataques e Piton, que era umas das válvulas de escape na lateral. Maurício Lemos comandava a base das jogadas.

Veja provável time titular do Vasco para enfrentar o Santos

O treino foi finalizado com um trabalho de bola parada. Na atividade inteira, participaram apenas 13 jogadores, com quatro se alternando. A configuração inicial tinha: Léo Jardim no gol; Paulo Henrique, Maurício Lemos, João Victor e Piton; Paulinho Paula, Hugo Moura, Nuno Moreira, Garré e Coutinho; Vegetti. Depois de um tempo, Paulinho e Vegetti deram lugar a Alex Teixeira e Matheus Carvalho.