Ex-jogador de Corinthians e Vasco é preso após agredir idoso em elevador

Um ex-jogador com passagens por Corinthians e Vasco da Gama foi preso em São Paulo após agredir um idoso dentro de um elevador. O incidente envolvendo o ex-atacante Régis Pitbull, capturado por câmeras de segurança, resultou em lesões corporais graves para a vítima, um homem de 69 anos que perdeu três dentes. A agressão envolveu uma cabeçada e dois socos após uma discussão.

Segundo o "ge", o conflito começou quando o idoso, sub-síndico do prédio, repreendeu Régis por chutar a porta do elevador. O ex-jogador, com uma ordem de despejo pendente há 20 anos e conhecido por comportamentos ofensivos, reagiu violentamente. A polícia foi acionada e deteve Régis Pitbull em flagrante, com base no boletim de ocorrência registrado pela vítima.

Régis Pitbull, de 48 anos, tem lutado contra o vício em drogas, especialmente crack. Em 2021, ele procurou tratamento em uma clínica de reabilitação com o apoio de Walter Casagrande, ex-atleta que também enfrentou dependência química. Apesar das tentativas de reabilitação, Régis não superou a dependência.

Carreira de Régis Pitbull

Durante a carreira, além de Corinthians e Vasco, Régis também defendeu clubes como Ponte Preta, Coritiba, Ceará, Portuguesa e Bahia, encerrando sua carreira profissional em 2011 no Caxias-SC. Fora do Brasil, o ex-jogador também atuou em Portugal, Japão, Coreia do Sul e Turquia.