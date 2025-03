Vasco nunca venceu no ‘Novo Mané Garrincha’ pelo Brasileirão

O Vasco fará mais dois jogos no Estádio Mané Garrincha nesta temporada. O Cruz-Maltino encara o Palmeiras e o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. Mas como é o desempenho da equipe no local desde que ficou pronto para a Copa do Mundo? Confira abaixo.

Logo na primeira partida, o Vasco fez um clássico contra o maior rival: o Flamengo. Naquela ocasião, o Rubro-Negro levou a melhor e venceu o Cruz-Maltino, por 1 a 0, em 2013.

Dois anos depois, o Cruz-Maltino enfrentou o São Paulo e sofreu a pior derrota no Mané Garrincha. O Tricolor paulista aplicou uma goleada por 4 a 0.

O último jogo do Cruz-Maltino no estádio foi no ano passado. O time, que na época era comandado por Rafael Paiva, perdeu para o Palmeiras, por 1 a 0, numa partida marcada por dribles de Philippe Coutinho e um gol alviverde que teve falha do atacante Rayan na origem da jogada.

Confira todos os jogos do Vasco no 'Novo Mané Garrincha':

2013 - Vasco 0 x 1 Flamengo;

2013 - Vasco 1×1 Corinthians;

2015 - Vasco 0 x 4 São Paulo;

2018 - Vasco 1 x 4 Corinthians;

2018 - Vasco 1 x 1 Flamengo;

2019 - Vasco 1 x 4 Flamengo;

2024 - Vasco 0 x 1 Palmeiras.