menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVasco

Bastidores da classificação revela pedido de Diniz aos jogadores do Vasco antes da partida

Gigante da Colina superou o Botafogo nos pênaltis e avançou na Copa do Brasil

Diniz vasco
imagem cameraFernando Diniz na partida entre Vasco e Botafogo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
Pedro-Cobalea-Neves-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Cobalea Neves
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/09/2025
23:25
  • Matéria
  • Mais Notícias

Após a dramática classificação do Vasco sobre o Botafogo nos pênaltis, pela Copa do Brasil, a VascoTV divulgou os bastidores da partida que garantiu o clube nas semifinais do torneio. O vídeo mostra momentos de concentração, superação e emoção, com discursos do técnico Fernando Diniz e do presidente Pedrinho.

continua após a publicidade

➡️ Diniz elogia Admar Lopes e vê o Vasco assertivo no mercado

Antes da bola rolar, Diniz reuniu o grupo no vestiário e reforçou o espírito que queria ver em campo:

— Coragem para jogar e para vencer. Desfrutem do jogo, estamos há quatro meses treinando para isso aqui. Tem que gostar de estar aqui, gostar de decidir. Isso é ser Vasco! — afirmou o treinador, em tom de confiança.

Confira os bastidores de Vasco x Botafogo

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

A classificação veio após empate no tempo normal e uma disputa intensa nas penalidades. No vestiário, depois do apito final, foi a vez do presidente Pedrinho se dirigir ao elenco, visivelmente emocionado:

continua após a publicidade

— Eu queria agradecer do fundo do meu coração a todos vocês pela dedicação e entrega. A gente sabe o quanto é difícil jogar num gramado diferente, mas vocês superaram tudo. Acho que o maior presente é a satisfação da vitória. O Vasco é vencedor, é campeão. Essa é a mentalidade que vocês têm que ter — e estão tendo. Quando vocês vão até a torcida e eu vejo a alegria no rosto de cada vascaíno... é tudo que eu quero e desejo para esse clube — declarou o dirigente.

➡️Jogador do Vasco revela pedido inusitado para Robert Renan antes de pênalti

Pedrinho - Vasco
Pedrinho no vestiário do Vasco após partida contra o Botafogo (Foto: Reprodução/Vasco)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias