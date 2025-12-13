Em alta no Vasco, Rayan já foi elogiado por rivais e pela imprensa estrangeira

Eleito o jogador revelação no Prêmio Brasileirão 2025, o atacante Rayan, que teve seu contrato renovado com o Vasco nessa sexta-feira (12), vai chegando ao fim da temporada em alta no clube e até mesmo entre os rivais. Um dos grandes responsáveis pela virada cruzmaltina no clássico com o Fluminense, quinta-feira (11), pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, o jovem de 19 anos já motivou elogios de jogador de Copa do Mundo, de técnico rival e até da imprensa estrangeira.

— Os dois (times) foram parelhos, mas eles tiveram a virtude de marcar. Tem um jogador muito desequilibrante, o Rayan — disse o técnico do Fluminense, Luis Zubeldía na quinta-feira, após a derrota para o Vasco, no Maracanã.

No início do mês passado, Rayan foi bastante elogiado pelo lateral-esquerdo Alex Telles, do Botafogo, mesmo com a derrota do Vasco por 3 a 0, em jogo pelo Brasileirão. Para Telles, que esteve com a Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar, há três anos, o atacante vascaíno merece um espaço na equipe nacional.

— É um jogador que, para mim, é nível de Seleção Brasileira. Está muito bem, merece estar onde está e está em constante evolução. Eu até falei com ele durante o jogo, que ele é um cara muito rápido, um cara que desequilibra — declarou Alex Telles, na ocasião.

Em outubro, o portal italiano "Calcio Mercato" comparou Rayan a um atacante com passagem vitoriosa pelo Vasco, e que também disputou Copa: Edmundo.

"Sua melhor característica básica é uma grande explosividade que lhe permite ser rápido, técnico e extremamente habilidoso no drible, no um contra um e em espaços apertados", considerou o Calcio Mercato.

Novo contrato de Rayan com o Vasco é válido até 2028

Nessa sexta-feira, Rayan teve o contrato renovado pelo Vasco pela segunda vez no ano. Em abril, o clube havia assinado uma ampliação do acordo até o fim de 2026. Agora, o novo contrato garante vínculo até 2028.