Diniz elogia Admar Lopes e vê o Vasco assertivo no mercado

Classificado às semifinais da Copa do Brasil após eliminar o Botafogo nos pênaltis, o Vasco vive um momento de confiança dentro e fora de campo. O técnico Fernando Diniz destacou o trabalho do diretor de futebol Admar Lopes, responsável pela última janela de contratações do clube.

- Acho que o Admar foi muito importante nessa janela. Soube trabalhar muito bem e se esforçou para fazer o melhor possível. Eu sempre falei que com um pouco dinheiro é difícil, mas eu fiquei muito contente com nossa janela. Chegaram cinco jogadores e eles tem condição de ajudar o Vasco - afirmou o treinador.

O clube tem seis novos atletas em seu plantel: Thiago Mendes, Andrés Gómez, Carlos Cuesta, Robert Renan, Matheus França e Cauan Barros — este último teve o empréstimo junto ao América-MG antecipado. Alguns já começaram a dar retorno imediato. Barros se consolidou como peça de confiança no meio, após as lesões de Tchê Tchê e Jair. Robert Renan, por sua vez, foi responsável pela cobrança decisiva que selou a classificação contra o Botafogo. Gómez teve boas aparições nas primeiras oportunidades, enquanto França e Mendes ainda buscam ritmo de jogo. Cuesta deve estrear em breve, mas não pôde atuar na Copa do Brasil por não estar inscrito — o jogador vai estar disponível para enfrentar o Fluminense na semifinal.

A atuação de Admar Lopes contrasta com a janela do início da temporada, então comandada pelo antigo diretor de futebol, Marcelo Ferreira. À época, chegaram nomes como Nuno Moreira, Lucas Freitas, Tchê Tchê, Daniel Fuzato, Lucas Oliveira, Mauricio Lemos, Benjamín Garré e Loide Augusto. Apenas Nuno, Tchê Tchê e Lucas Freitas se firmaram como titulares. O ponta português, inclusive, virou destaque da equipe após surgir como alternativa de mercado quando a negociação por Bruma fracassou. Já Lemos, Lucas Oliveira, Garré e Loide praticamente não jogaram, sendo que o último foi emprestado ao Rizespor, da Turquia, em negociação firmada nesta semana.

Outro ponto que evidencia a mudança de estratégia é a forma de contratação. Se no início do ano o Vasco investiu em jogadores livres ou comprando direitos de forma definitiva, na janela atual o clube adotou cautela: com exceção de Thiago Mendes, que rescindiu com o Al-Rayyan, e de Barros, que já pertencia ao Vasco, todos os reforços chegaram por empréstimo, necessitando render em campo antes de firmar qualquer vínculo mais longo como clube. A abordagem, elogiada por Diniz, reforça a tentativa de equilíbrio financeiro sem abrir mão de competitividade.