Lesão de jogador do Vasco preocupa torcedores: ‘Não aguento’

Apesar da classificação contra o Botafogo nas quartas de final da Copa do Brasil, o torcedor do Vasco não teve somente motivos para comemorar nesta sexta-feira (12). O lateral-esquerdo Lucas Piton protagonizou uma cena pós-jogo que preocupou os vascaínos. No dia em que completou 150 jogos no clube, o jogador deixou o Nilton Santos de muletas, com uma imobilização no joelho esquerdo e dificuldades de locomoção.

Piton completou 150 jogos nesta partida, mas virou preocupação para o Cruz-Maltino na sequência da temporada. O camisa seis sequer tocava o pé esquerdo no chão quando deixou o estádio de muletas.

Nos pênaltis, Vasco supera o Botafogo e avança à semifinal da Copa do Brasil

Vasco e Botafogo escreveram mais um capítulo que ficará na memória de todos. Em um jogo repleto de tensão, reclamações sobre a arbitragem e o drama dos pênaltis, foi o Gigante da Colina que saiu sorrindo por último, garantindo sua vaga na semifinal da Copa do Brasil.

O Vasco agora enfrenta o Fluminense, após o término do Campeonato Brasileiro, pelas semifinais da Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, a equipe volta a campo no próximo domingo (14), às 20h30 (de Brasília), e recebe o Ceará em São Januário.