Torcida do Vasco comparece ao CT para apoiar a equipe antes de decisão contra o Fluminense
Os jogadores interagiram com torcedores antes de embarcar para a concentração
O Vasco da Gama encerrou na manhã deste sábado (13) a preparação para o confronto decisivo diante do Fluminense, pela partida de volta da semifinal da Copa do Brasil. Antes do embarque da delegação para o hotel de concentração, o elenco recebeu o apoio da torcida na saída do CT Moacyr Barbosa.
Vascaínos se reuniram na porta do centro de treinamentos para incentivar os jogadores, criando um clima de confiança às vésperas do clássico. Um dos momentos mais marcantes aconteceu quando o atacante Pablo Vegetti, autor do gol da vitória no jogo de ida, pegou uma bandeira da torcida e a balançou em gesto de agradecimento, arrancando aplausos e gritos dos torcedores presentes.
Para a decisão, o técnico Fernando Diniz não deve promover mudanças na equipe titular. O Vasco deve entrar em campo com Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Thiago Mendes, Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan.
Thiago Mendes, que sentiu câimbras no último confronto contra o Tricolor, não preocupa a comissão técnica. O volante está recuperado e deve iniciar a partida, sendo considerado peça fundamental no esquema da equipe. Por outro lado, o Vasco seguirá sem poder contar com Lucas Piton. O lateral-esquerdo ainda se recupera de uma lesão no joelho e novamente não será relacionado para o clássico.
Vasco e Fluminense se enfrentam neste domingo, às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, em jogo que vale uma vaga na grande final da Copa do Brasil. Quem avançar enfrentará o vencedor do duelo entre Corinthians e Cruzeiro.
