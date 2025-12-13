Sede Náutica da Lagoa recebe Vasco Fan House com transmissão de Fluminense x Vasco
Cruzmaltino e Tricolor decidem quem avança para a final da Copa do Brasil neste domingo
A Sede Náutica do Vasco da Gama, na Lagoa Rodrigo de Freitas, será palco de mais uma edição da Vasco Fan House, neste sábado (14), reunindo sócios, torcedores e convidados para acompanhar o clássico o Cruzmaltino e o Fluminense, válido pelo segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil. O evento também ocorreu no primeiro jogo da semifinal, quando o Gigante da Colina venceu de virada por 2 a 1.
➡️Fluminense x Vasco: onde assistir, horário e escalações da volta da Copa do Brasil
Com proposta de oferecer uma experiência completa ao torcedor cruzmaltino, o evento contará com transmissão ao vivo do jogo em telão HD, além de um ambiente festivo à beira da Lagoa, unindo futebol, música e a energia característica da torcida vascaína.
A programação vai muito além da partida. Durante toda a tarde e noite, o público poderá curtir DJ e roda de samba, garantindo clima de celebração antes, durante e após o clássico. Para quem já possui ingresso para o jogo no Maracanã, haverá ainda a opção de shuttle executivo de ida e volta, vendido separadamente.
📅 Data: 14/12
⏰ Horário: 14h às 00h
📍 Local: Sede Náutica do Vasco – Lagoa Rodrigo de Freitas
🗺️ Endereço: Rua General Tasso Fragoso, 65 – Lagoa, Rio de Janeiro
➡️Vegetti volta a marcar, encerra jejum e reassume artilharia do Brasil em 2025
Ingressos – 1º Lote
🔹 Sócio: R$ 50
🔹 Sócio + Shuttle: R$ 150
🔹 Convidado: R$ 100
🔹 Convidado + Shuttle: R$ 200
🔹 Infantil: R$ 25
🔹 Infantil + Shuttle: R$ 125
🎟️ Classificação: Livre (menores devem estar acompanhados dos pais ou responsável)
Política de ingressos infantis
👶 Até 2 anos e 11 meses: isento
🧒 De 3 a 11 anos e 11 meses: ingresso infantil
👦 A partir de 12 anos: ingresso normal
