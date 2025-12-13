menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVasco

Sede Náutica da Lagoa recebe Vasco Fan House com transmissão de Fluminense x Vasco

Cruzmaltino e Tricolor decidem quem avança para a final da Copa do Brasil neste domingo

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/12/2025
15:32
Sede náutica da Lagoa recebe Fan House neste domingo (Foto: Divulgação/Vasco)
imagem cameraSede náutica da Lagoa recebe Fan House neste domingo (Foto: Divulgação/Vasco)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Sede Náutica do Vasco da Gama, na Lagoa Rodrigo de Freitas, será palco de mais uma edição da Vasco Fan House, neste sábado (14), reunindo sócios, torcedores e convidados para acompanhar o clássico o Cruzmaltino e o Fluminense, válido pelo segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil. O evento também ocorreu no primeiro jogo da semifinal, quando o Gigante da Colina venceu de virada por 2 a 1.

continua após a publicidade

➡️Fluminense x Vasco: onde assistir, horário e escalações da volta da Copa do Brasil

Com proposta de oferecer uma experiência completa ao torcedor cruzmaltino, o evento contará com transmissão ao vivo do jogo em telão HD, além de um ambiente festivo à beira da Lagoa, unindo futebol, música e a energia característica da torcida vascaína.

A programação vai muito além da partida. Durante toda a tarde e noite, o público poderá curtir DJ e roda de samba, garantindo clima de celebração antes, durante e após o clássico. Para quem já possui ingresso para o jogo no Maracanã, haverá ainda a opção de shuttle executivo de ida e volta, vendido separadamente.

continua após a publicidade

📅 Data: 14/12
⏰ Horário: 14h às 00h
📍 Local: Sede Náutica do Vasco – Lagoa Rodrigo de Freitas
🗺️ Endereço: Rua General Tasso Fragoso, 65 – Lagoa, Rio de Janeiro

➡️Vegetti volta a marcar, encerra jejum e reassume artilharia do Brasil em 2025

Ingressos – 1º Lote

🔹 Sócio: R$ 50
🔹 Sócio + Shuttle: R$ 150
🔹 Convidado: R$ 100
🔹 Convidado + Shuttle: R$ 200
🔹 Infantil: R$ 25
🔹 Infantil + Shuttle: R$ 125

🎟️ Classificação: Livre (menores devem estar acompanhados dos pais ou responsável)

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance!

Política de ingressos infantis

👶 Até 2 anos e 11 meses: isento
🧒 De 3 a 11 anos e 11 meses: ingresso infantil
👦 A partir de 12 anos: ingresso normal

Vegetti Vasco
Vegetti comemora gol da vitória contra o Fluminense (Foto: Peter Ilicciev/AGENCIA ENQUADRAR) Agencia Enquadrar/Agencia Enquadrar

Para acompanhar as notícias do Gigante da Colina, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias