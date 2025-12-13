A Sede Náutica do Vasco da Gama, na Lagoa Rodrigo de Freitas, será palco de mais uma edição da Vasco Fan House, neste sábado (14), reunindo sócios, torcedores e convidados para acompanhar o clássico o Cruzmaltino e o Fluminense, válido pelo segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil. O evento também ocorreu no primeiro jogo da semifinal, quando o Gigante da Colina venceu de virada por 2 a 1.

Com proposta de oferecer uma experiência completa ao torcedor cruzmaltino, o evento contará com transmissão ao vivo do jogo em telão HD, além de um ambiente festivo à beira da Lagoa, unindo futebol, música e a energia característica da torcida vascaína.

A programação vai muito além da partida. Durante toda a tarde e noite, o público poderá curtir DJ e roda de samba, garantindo clima de celebração antes, durante e após o clássico. Para quem já possui ingresso para o jogo no Maracanã, haverá ainda a opção de shuttle executivo de ida e volta, vendido separadamente.

📅 Data: 14/12

⏰ Horário: 14h às 00h

📍 Local: Sede Náutica do Vasco – Lagoa Rodrigo de Freitas

🗺️ Endereço: Rua General Tasso Fragoso, 65 – Lagoa, Rio de Janeiro

Ingressos – 1º Lote

🔹 Sócio: R$ 50

🔹 Sócio + Shuttle: R$ 150

🔹 Convidado: R$ 100

🔹 Convidado + Shuttle: R$ 200

🔹 Infantil: R$ 25

🔹 Infantil + Shuttle: R$ 125

🎟️ Classificação: Livre (menores devem estar acompanhados dos pais ou responsável)

Política de ingressos infantis

👶 Até 2 anos e 11 meses: isento

🧒 De 3 a 11 anos e 11 meses: ingresso infantil

👦 A partir de 12 anos: ingresso normal

Vegetti comemora gol da vitória contra o Fluminense

