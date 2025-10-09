Assembleia dos Credores do Vasco acontece nesta quinta-feira; veja o que se sabe

A partir das 14h (de Brasília) desta quinta-feira (9), o Vasco realiza a Assembleia dos Credores, no Novotel, localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O encontro tem como principal objetivo permitir que os credores aprovem, ou não, o plano de recuperação judicial do clube.

continua após a publicidade

➡️ Leila Pereira comenta sobre possibilidade de comprar parte da SAF do Vasco

Durante a reunião, os credores também poderão propor modificações ao plano elaborado pela diretoria vascaína. O documento estabelece como o Vasco e a SAF (Sociedade Anônima do Futebol) pretendem quitar suas dívidas e reorganizar suas finanças. A aprovação do texto será determinante para o futuro do processo: se aceito, o plano segue para homologação judicial; caso contrário, a Administração Judicial concederá um prazo de 30 dias para que os credores apresentem uma nova proposta.

➡️ Rayan supera marca de Lamine Yamal nesta temporada

Pedrinho, presidente do Vasco (Foto: Reprodução/Colina em Foco)

➡️ Paulo Henrique se torna o 12º jogador do Vasco a servir a Seleção no século; relembre convocados

Críticas por parte dos credores

Nas últimas semanas, o plano apresentado pelo Vasco tem sido alvo de críticas e contestações. Ex-jogadores, como Valdir Bigode, e clubes listados entre os credores protocolaram objeções na 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro. As contestações apontam supostas ilegalidades, deságio considerado abusivo e questionam a viabilidade econômica do projeto.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

A expectativa é de que a Assembleia seja um divisor de águas no processo de recuperação judicial. O desfecho da votação poderá definir o ritmo da reorganização financeira do Vasco e influenciar diretamente na estabilidade administrativa e esportiva do clube nos próximos anos.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real