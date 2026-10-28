Goleiro do Vasco é destaque em jornal espanhol

O goleiro do Vasco Phillipe Gabriel ganhou destaque em reportagem do jornal espanhol "As" nesta quarta-feira. O períodico exalto o jogador e o coloca como fundamental na conquista do Campeonato Brasileiro sub-20 em agosto. Filho do ex-zagueiro Luiz Alberto, o atleta é visto como uma das maiores promessas do clube carioca.

O jornal espanhol qualificou Phillipe Gabriel como um "muro brasileiro" e ressaltou que ele tem potencial para ser o próximo goleiro brasileiro a atuar no futebol europeu. Com 1,96 metro de altura, o jovem se destaca pela agilidade, especialmente em defesas mano a mano e em pênaltis, apesar do porte físico imponente.

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Philipe Gabriel AS/ Reprodução

Phillipe tem sido frequentemente relacionado para jogos do time profissional do Vasco, embora ainda atue na equipe sub-20. O clube planeja integrá-lo definitivamente ao elenco principal a partir da próxima temporada, onde ele poderá aprender com a comissão técnica e ser uma opção para o gol, especialmente diante de possíveis saídas no plantel.

Na final do Campeonato Brasileiro sub-20, disputada no Nubank Parque, Phillipe foi decisivo ao realizar uma defesa nos minutos finais contra o Palmeiras, garantindo a virada e o título para o Vasco. Além disso, o goleiro já recebeu convocações para as seleções brasileiras de base, reforçando sua projeção no cenário nacional.

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Segundo o site "super portistas", o Porto, de Portugal, tentou a contratação do goleiro, mas sem sucesso. O time do norte português ofereceu um contrato de empréstimo por um ano, com possibilidade de compra, mas foi recusado pelo Vasco.

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.