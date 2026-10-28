Vasco ganha coleção de sandálias inspirada nos 'Crias da Colina'

A Kenner e o Vasco da Gama lançam, nesta quarta-feira (28), uma nova coleção de sandálias que une a identidade visual do clube carioca ao estilo característico da marca. Com quatro modelos, incluindo opções infantis, o lançamento celebra a ligação com a torcida cruzmaltina e destaca os jovens talentos das categorias de base vascaínas por meio da campanha "Crias da Colina".

A coleção apresenta referências às cores tradicionais do Vasco, aos símbolos oficiais do clube e a detalhes exclusivos desenvolvidos para a parceria, mantida desde 2024. Os produtos estarão disponíveis no comércio eletrônico da Kenner, nas lojas oficiais do clube e em multimarcas parceiras.

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Além dos novos modelos, a collab apresenta a campanha "Crias da Colina", protagonizada por cinco atletas das categorias de base do Vasco: Andrey, Juninho, Bruno Lopes, Tita e Larissa. A iniciativa retrata os jovens em um contexto diferente daquele dos treinamentos e das partidas, colocando-os no centro de uma produção que busca valorizar suas trajetórias e ampliar sua representatividade para além dos gramados.

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Para Simone Lourenço, coordenadora do Futebol Feminino do Vasco da Gama SAF, a formação dos atletas envolve aspectos que vão além do desempenho esportivo. Segundo ela, ações como a campanha com a Kenner contribuem para o desenvolvimento educacional, emocional e social dos jovens, além de fortalecer a autoestima e a confiança.

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— Acreditamos que a formação de atletas vai muito além do desenvolvimento esportivo. No Vasco, trabalhamos para que nossos jovens tenham oportunidades de desenvolvimento também nos âmbitos educacional, emocional e social. Experiências como a campanha com a Kenner são importantes nesse processo, pois ampliam seus horizontes, fortalecem a autoestima e a confiança e permitem que eles ocupem novos espaços para além das quatro linhas.

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Sandálias da coleção Vasco e Kenner (Foto: Divulgação/Kenner)

Conheça os modelos da coleção

Entre os destaques está a Rakka, modelo tradicional da marca que ganha uma edição especial inspirada no Gigante da Colina. A sandália combina cabedal e palmilha pretos com solado da mesma cor, enquanto a entressola e o amortecedor brancos criam contraste visual. O pin dourado aplicado à tira e a caravela do escudo vascaíno completam o design.

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Segundo Lucas Rodrigues, coordenador de branding, estratégia e cultura de marca da Kenner, a escolha para o lançamento considera a popularidade do modelo entre os consumidores. O executivo também destaca que a parceria busca aproximar duas marcas que compartilham valores ligados ao pertencimento e à força de suas comunidades.

— Manter a parceria com o Vasco desde 2024 reforça nossa conexão com o futebol e a paixão que move o clube e sua torcida. Escolhemos trazer a Rakka para o novo drop por ser um dos produtos mais vendidos da marca, com elementos para tornar o modelo ainda mais especial. A collab é um encontro entre duas histórias que compartilham o sentimento de pertencimento e a força de suas comunidades.

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Outra novidade é a NK6 Flux Pro, que aposta na combinação de preto e branco para destacar a identidade do clube. O modelo apresenta o símbolo do Vasco e a inscrição "Vasco da Gama" em dourado, além de entressola cáqui e pin da Kenner em vermelho.

A linha também inclui a Red, disponível nas versões adulta e infantil. Com cabedal preto e branco, palmilha preta e solado branco, a sandália traz o pin vermelho como elemento de destaque. A inscrição "Crias da Colina", aplicada à palmilha, reforça a proposta de conectar diferentes gerações de torcedores.

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A nova coleção estará disponível a partir desta quarta-feira (28) no site oficial da Kenner, nas lojas oficiais do Vasco e em multimarcas parceiras.