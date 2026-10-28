Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Vasco ganha coleção de sandálias inspirada nos 'Crias da Colina'

Collab destaca jovens atletas das categorias de base em campanha inédita

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
28/10/2026 11:30
Favorite o Lance! no Google
Três modelos da coleção Vasco Kenner posam ao redor de uma bola com o logotipo Vasco.
Coleção da Kenner celebra 'Crias da Colina', do Vasco (Foto: Divulgação/Kenner)

A Kenner e o Vasco da Gama lançam, nesta quarta-feira (28), uma nova coleção de sandálias que une a identidade visual do clube carioca ao estilo característico da marca. Com quatro modelos, incluindo opções infantis, o lançamento celebra a ligação com a torcida cruzmaltina e destaca os jovens talentos das categorias de base vascaínas por meio da campanha "Crias da Colina".

A coleção apresenta referências às cores tradicionais do Vasco, aos símbolos oficiais do clube e a detalhes exclusivos desenvolvidos para a parceria, mantida desde 2024. Os produtos estarão disponíveis no comércio eletrônico da Kenner, nas lojas oficiais do clube e em multimarcas parceiras.

continua após a publicidade

Além dos novos modelos, a collab apresenta a campanha "Crias da Colina", protagonizada por cinco atletas das categorias de base do Vasco: Andrey, Juninho, Bruno Lopes, Tita e Larissa. A iniciativa retrata os jovens em um contexto diferente daquele dos treinamentos e das partidas, colocando-os no centro de uma produção que busca valorizar suas trajetórias e ampliar sua representatividade para além dos gramados.

➡️ Vasco x Flamengo: clubes anunciam venda de ingressos do clássico

Para Simone Lourenço, coordenadora do Futebol Feminino do Vasco da Gama SAF, a formação dos atletas envolve aspectos que vão além do desempenho esportivo. Segundo ela, ações como a campanha com a Kenner contribuem para o desenvolvimento educacional, emocional e social dos jovens, além de fortalecer a autoestima e a confiança.

continua após a publicidade

— Acreditamos que a formação de atletas vai muito além do desenvolvimento esportivo. No Vasco, trabalhamos para que nossos jovens tenham oportunidades de desenvolvimento também nos âmbitos educacional, emocional e social. Experiências como a campanha com a Kenner são importantes nesse processo, pois ampliam seus horizontes, fortalecem a autoestima e a confiança e permitem que eles ocupem novos espaços para além das quatro linhas.

📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Vários pés usando sandálias Vasco Kenner em cenário neutro.
Sandálias da coleção Vasco e Kenner (Foto: Divulgação/Kenner)

Conheça os modelos da coleção

Entre os destaques está a Rakka, modelo tradicional da marca que ganha uma edição especial inspirada no Gigante da Colina. A sandália combina cabedal e palmilha pretos com solado da mesma cor, enquanto a entressola e o amortecedor brancos criam contraste visual. O pin dourado aplicado à tira e a caravela do escudo vascaíno completam o design.

continua após a publicidade

Segundo Lucas Rodrigues, coordenador de branding, estratégia e cultura de marca da Kenner, a escolha para o lançamento considera a popularidade do modelo entre os consumidores. O executivo também destaca que a parceria busca aproximar duas marcas que compartilham valores ligados ao pertencimento e à força de suas comunidades.

— Manter a parceria com o Vasco desde 2024 reforça nossa conexão com o futebol e a paixão que move o clube e sua torcida. Escolhemos trazer a Rakka para o novo drop por ser um dos produtos mais vendidos da marca, com elementos para tornar o modelo ainda mais especial. A collab é um encontro entre duas histórias que compartilham o sentimento de pertencimento e a força de suas comunidades.

continua após a publicidade

📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Outra novidade é a NK6 Flux Pro, que aposta na combinação de preto e branco para destacar a identidade do clube. O modelo apresenta o símbolo do Vasco e a inscrição "Vasco da Gama" em dourado, além de entressola cáqui e pin da Kenner em vermelho.

A linha também inclui a Red, disponível nas versões adulta e infantil. Com cabedal preto e branco, palmilha preta e solado branco, a sandália traz o pin vermelho como elemento de destaque. A inscrição "Crias da Colina", aplicada à palmilha, reforça a proposta de conectar diferentes gerações de torcedores.

continua após a publicidade

A nova coleção estará disponível a partir desta quarta-feira (28) no site oficial da Kenner, nas lojas oficiais do Vasco e em multimarcas parceiras.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Evertton Araújo Flamengo Atlético-MG

Futebol Nacional

Sócio-torcedor: clubes brasileiros apostam em tecnologia e benefícios para atrair fãs

Há 21 horas
ungle reformula marca e projeta avançar mais 55% em 2027

Lance! Negócios

Com alta de 75% nas vendas, Jungle reformula marca e projeta avançar em 2027

Há 2 dias
Imagem gerada por IA com jogadores em campo e trabalhadores

Futebol Nacional

Escala 5×2 vai afetar o futebol? Entenda o que pode mudar para clubes e jogadores

Há 2 dias
Lançamento da nova coleção do Santos em homenagem a Pelé

Santos

Santos lança linha de moda em homenagem e inspirada em Pelé; veja fotos

Há 4 dias
Vila Belmiro

Santos

Novo Estatuto do Santos? Entenda a polêmica que esquenta os bastidores

Há 4 dias
Messi observa troféu da Copa do Mundo conquistada em 2022

Lance! Negócios

Troféu da Copa do Mundo de 2022 erguido por Messi na final vai a leilão

Há 5 dias
Mais LANCE!
Osmar Stabile, presidente do Corinthians, durante treino do Corinthians

Corinthians paga parte de dívida com a União; veja valores

Camisa Atlético-MG

Atlético-MG lidera ranking de dívidas do futebol brasileiro; veja lista

Estádio Vila Belmiro.

Santos deve abrir nesta quarta (21) a venda de ingressos contra o Bahia; Vila Belmiro passa por reformas

Lucas Paquetá em Estudiantes x Flamengo

Flamengo

Nathália Gomes usa laptop com dashboard Dunkest NBA; celular mostra app de palpites.

Dunkest: monte seu time e desafie seus amigos no fantasy game da NBA

Neo Química Arena, estádio do Corinthians

Corinthians e Caixa avançam em acordo por dívida da Arena

Camisa do Santos temporada 2026 - (Foto: Raul Baretta/Santos FC)

Santos fecha com novo patrocinador máster até o fim da temporada; veja detalhes

Estádio Urbano Caldeira, Vila Belmiro.

Entenda os transfer bans do Santos: o que já foi pago, dívidas ativas e risco de novas punições

Torcida do Galatasaray no Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park.

Partida entre Galatasaray e Barcelona atinge cifras recordes e se torna o jogo mais caro da Turquia

Camisa da Inter de Limeira.

Inter de Limeira joga pelo acesso, e SAF com Ronaldo e Roberto Carlos começa a assumir departamentos

Imagem do estádio Estádio Moisés Lucarelli

Justiça condena Ponte Preta por dívida com padaria

Taça da Libertadores

Paramount+ renova direitos da Libertadores até 2030

Pedro Caixinha, quando treinava o Santos - (Foto: Guilherme Dionozio/Folhapress)

Santos sofre três novos transfer bans da Fifa por dívidas com Caixinha e comissão