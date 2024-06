Vasco prejudicado? PC Oliveira analisa expulsão de David contra o Bahia; veja

PC Oliveira discordou de expulsão de jogador do Vasco contra o Bahia (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/06/2024 - 05:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco perdeu para o Bahia na última quarta-feira (26) em jogo que ficou marcado por uma polêmica de arbitragem. Na etapa final, o árbitro João Vitor Gobi aplicou o segundo cartão amarelo ao atacante David após o jogador acertar a mão no rosto do adversário, em um lance de disputa de bola. Para o ex-árbitro Paulo César de Oliveira, comentarista da Globo, o atleta não deveria ser expulso.

- O árbitro é orientado a aplicar o cartão amarelo para o uso indevido do braço quando o jogador infrator desconsidera o risco ou a consequência para o adversário e o atinge no rosto ou na cabeça. O movimento do braço do David na disputa com o Gilberto foi normal. Sendo assim, o segundo cartão amarelo e consequentemente o cartão vermelho, na minha interpretação, foram mal aplicados - disse PC.

O jogador foi expulso aos 15 minutos do segundo tempo, quando o jogo ainda estava empatado em 1 a 1. Com um a mais, o Bahia pressionou o Vasco e conseguiu o segundo gol aos 40 minutos, com Estupiñán. Com o resultado, o Cruzmaltino estacionou nos 10 pontos, na 15ª posição do Brasileirão. Na próxima rodada, a equipe de Rafael Paiva tem clássico contra o Botafogo, no sábado (29).