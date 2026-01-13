Após temporada com mais jogos da carreira, o que esperar de Philippe Coutinho em 2026?

Philippe Coutinho encerrou a temporada de 2025 como uma das principais referências técnicas do Vasco. Aos 33 anos, o camisa 10 viveu seus melhores momentos desde o retorno ao clube, acumulando 56 partidas — a temporada com mais jogos de sua carreira — e se tornando o sexto atleta que mais entrou em campo pelo Vasco no ano. Ao todo, foram 4.298 minutos jogados, a sétima maior minutagem do elenco, números que evidenciam sua importância dentro do projeto esportivo.

Além da presença constante, Coutinho também entregou desempenho. O meia participou diretamente de 16 gols ao longo da temporada, com 11 gols marcados e cinco assistências, sendo o quarto jogador do elenco com mais participações em gols em 2025. A produção ofensiva reforçou o protagonismo do jogador, especialmente em momentos decisivos, consolidando-o como peça-chave no modelo de jogo adotado pela comissão técnica.

Philippe Coutinho comemora gol pelo Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Apesar dos bons números, a reta final da temporada acendeu um sinal de alerta no aspecto físico. O desgaste ficou evidente. Ao longo do ano, o clube precisou poupar o jogador em três partidas do Brasileirão — contra Ceará e Palmeiras, no primeiro turno, e diante do Atlético-MG, na última rodada — além do rodízio frequente no Campeonato Carioca, quando Fábio Carille optou por preservar titulares. Para 2026, a tendência é de um controle ainda mais rigoroso de carga, sobretudo em um calendário encurtado pela Copa do Mundo, com sequências de jogos em curto intervalo.

Reapresentado na última terça-feira (6), Coutinho deve receber atenção especial ao longo da pré -temporada, para que possa atuar com consitência ao longo do ano.

Em entrevista coletiva realizada nesta segunda-feira (12), no CT Moacyr Barbosa, o treinador Fernando Diniz destacou a dedicação do atleta.

— Pode esperar bastante entrega, é um dos que mais treina aqui. É um dos que mais corre e ele bateu recorde de partidas disputadas em uma temporada.

A temporada também pode marcar seus últimos meses de contrato, válido até o fim de junho. De olho nesse cenário e buscando um jogador para revezar com Coutinho, o Vasco se movimentou no mercado e contratou Johan Rojas, primeira chegada para 2026. O colombiano atua preferencialmente pelo centro, mas também pode cair pela esquerda, surgindo como opção direta para revezar com Coutinho — algo que faltou em 2025. A ideia é preservar o camisa 10 fisicamente para mantê-lo decisivo durante a temporada.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.