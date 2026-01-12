Diretor do Vasco responde sobre saída de Vegetti: 'Estava como capitão'

O Diretor de futebol do Vasco, Admar lopes, falou em entrevista coletiva durante a apresentação de Johan Rojas com a imprensa. Logo na primeira pergunta o cartola foi questionado sobre a situação de Vegetti, que teve o nome especulado no futebol paraguaio.

— Até hoje não tivemos nenhum clube procurando o Vegetti oficialmente. Em nosso planejamento de chegadas em saídas o Pablo estava como capitão e fazendo parte de todas as projeções. Contamos com o jogador, ele tem contrato. Até sermos procurados ou o jogador falar que tem vontade de sair, nós contamos com ele, não vai viajar para o Paraguai nem para país nenhum. Ele tem contrato e amanhã tem que se apresentar aqui às 8h da manhã, como todos os jogadores.

Vegetti pode sair do Vasco?

O interesse parte de um pedido do técnico Jorge Bava, atual comandante do Cerro Porteño. O diretor de futebol do clube, Enrique Biedermann, confirmou as conversas em entrevista ao vivo ao canal ABC Deportes, nesta quinta-feira (8), e reconheceu a complexidade da negociação.

— O interesse por Pablo Vegetti é real. Vai ser uma negociação difícil porque é um ídolo do Vasco. Estamos em conversas, mas é uma negociação complicada. Difícil, mas não impossível — afirmou o dirigente.

Artilheiro do clube carioca e do futebol brasileiro em 2025, o argentino terminou o ano como opção no banco de reservas do Gigante da Colina e nesta janela de transferências entrou no radar da equipe paraguaia.

Vegetti tem contrato com o Vasco até o fim de 2026. Contratado em meados de 2023, o atacante soma 140 partidas pelo clube, com 60 gols marcados e sete assistências. O Cruzmaltino, inclusive, tornou-se o time pelo qual o argentino mais atuou na carreira, superando o Belgrano, onde disputou 123 jogos.

