Fluminense

Fluminense: Zubeldía não pode cometer o mesmo erro contra o Vasco

Argentino enfrenta briga por titularidade entre John Kennedy e Cano

Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/10/2025
11:46
Luis Zubeldía é o técnico do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/Fluminense)
Em cinco jogos da era Luis Zubeldía, os dados do Sofascore apontam tendências claras para Germán Cano e John Kennedy. O argentino aparece como finalizador cirúrgico quando recebe uma grande chance; JK, por sua vez, entrega impacto por minuto e agrega criação.

Germán Cano (4 jogos; 3 titular)

  1. 1 gol;
  2. 257 minutos para participar de gol;
  3. 64 min/jogo;
  4. 5 finalizações (2 no alvo);
  5. 100% de conversão em grandes chances (1/1);
  6. 1 passe decisivo;
  7. 65% de acerto nos passes (7,8 certos/jogo);
  8. 17,3 ações com a bola/jogo;
  9. 44% de eficiência nos duelos;
  10. 4 faltas sofridas;

John Kennedy (4 jogos; 2 titular)

  1. 1 gol e 1 assistência;
  2. 94 minutos para participar de gol;
  3. 47 min/jogo;
  4. 7 finalizações (3 no alvo);
  5. 50% de conversão em grandes chances (1/2);
  6. 3 passes decisivos e 1 grande chance criada;
  7. 67% de acerto nos passes (5,5 certos/jogo);
  8. 17,0 ações com a bola/jogo;
  9. 37% de eficiência nos duelos;
  10. 2 faltas sofridas;

Cano tem menor volume, mas alta efetividade quando a oportunidade clara aparece, segue sendo referência de execução dentro da área. Por outro lado, John Kennedy participa mais por minuto, acelera o ataque, conecta setores e entrega imprevisibilidade para um Fluminense que carece de criatividade.

Na partida contra o Juventude, o retrato claro: sem John Kennedy, o Flu não teve criação. É claro que a ausência de Lucho Acosta é o principal fator para o deserto de ideias que foi o primeiro tempo tricolor. Mas também é inegável que o time mudou da água para o vinho após a entrada do camisa 99. Força, drible, finalizações criadas por ele mesmo, recursos que JK mostrou desde a partida contra o Atlético-MG, quando foi um dos destaques em campo.

Contra o Vasco, John Kennedy é a melhor opção. Cano ainda é um matador, um dos melhores finalizadores do país. Mas o momento é do cria de Xerém. Zubeldía não pode cometer o mesmo erro que quase custou a vitória contra o Juventude. Na coletiva do argentino após o jogo, porém, o treinador deu sinais de quem Cano segue entre os 11 iniciais.

— O Cano é um bom jogador, é um atacante com muito gol. Eu também acho que o John é um jogador que entra bem. O que eu conheço do John também é uma alternativa, se as coisas não saem tão bem, ele é um jogador forte. É o décimo segundo jogador que você tem e que te gera coisas muito positivas. Ele fez isso aqui no Fluminense. Não é a única, pode ser a inversa, como disse contra o jogo do Mirassol, pode ser a inversa.

John Kennedy em ação em Fluminense x Juventude
John Kennedy em ação em Fluminense x Juventude (FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)

O que vem por aí para o Fluminense?

O Tricolor volta a campo na segunda-feira (20), às 19h30 (de Brasília), para enfrentar o Vasco, no Maracanã, pelo Brasileirão.

